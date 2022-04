FC-Unterföhring-Trainer Simikic geschockt: „Meinem Team fehlt die Lust“

Von: Nico Bauer

Trainer Zlatan Simikic will mit dem FC Unterföhring attraktiven Offensivfußball bieten. © Gerald Förtsch

Der FC Unterföhring will in Eggenfelden eine Reaktion auf das Remis gegen Aiglsbach zeigen. Aufgrund der frühen Anstoßzeit fehlen aber etliche Spieler.

Unterföhring – Es ist der Tag für die Begradigung des Tabellenbildes, und das ist in der Landesliga Südost richtungweisend für den FC Unterföhring, dessen Fußballer auf dem Relegationsplatz zwei stehen und zwei Punkte Vorsprung auf den Dritten Schwaig haben. Mit dem Bonusspiel an diesem Dienstag (18.30 Uhr) beim SSV Eggenfelden kann der FCU auf fünf Punkte davonziehen – oder man hat wieder das Duell um die Aufstiegsspiele.

Trainer Zlatan Simikic denkt gar nicht so weit, denn er steht nach dem Aiglsbach-Spiel massiv unter Schock: „Dem Gegner hat man mehr die Lust auf den Klassenerhalt angesehen als uns die Lust auf die Relegation. Aiglsbach hat 200 Prozent gegeben und hatte den Sieg verdient.“ Der Trainer sagte auch selbstkritisch, „dass ich nicht über die Relegation nachdenke, weil wir die Aufstiegsspiele auch nicht verdient haben, wenn wir weiter so auftreten“.

Normalerweise wäre es an der Zeit, in Eggenfelden eine Trotzreaktion zu verlangen, aber dafür dürfte die Personallage zu kritisch werden. Wegen der recht frühen Anstoßzeit fehlen etliche Spieler aus beruflichen Gründen. Simikic rechnet damit, dass wohl nur verletzte oder angeschlagene Spieler auf der Bank sitzen. Auch für Kicker aus der zweiten Mannschaft kommt die Anreise am Nachmittag zu zeitig. Nicht so wild ist die Sperre von Ajlan Arifovic, der einem Gegenspieler nach einem Foul die Meinung geigte. Er wurde für ein Spiel in Eggenfelden gesperrt und hätte beruflich eh nicht mitfahren können. (Nico Bauer)

Voraussichtliche Aufstellung FCU: Fritz - Coporda, Ehret, Heller - Sahingöz, Bahadir, Siebald, Arkadas, Nirschl (Putta) - Fischer, Volland.