Landesliga Südost: Grünwald klettert weiter - Erlbach dominiert weiter

Der TSV Grünwald ist derzeit nicht zu stoppen. © IMAGO/Mladen Lackovic

In der Landesliga Südost stürmt der SV Erlbach zügig in Richtung Meisterschaft. Dies bekam auch TuS Holzkirchen bei der 0:3-Pleite beim Tabellenführer zu spüren.

München – Nur vier Punkte holte das Team von Trainer Jo Albersinger aus den letzten fünf Spielen und muss dem Traum von der Rückkehr in die Bayernliga endgültig auf die nächste Saison verschieben. Mehr Spannung steckt noch im Kampf um Rang zwei, der zu Aufstiegsspielen in die Bayernliga berechtigt.

Da hat der FC Unterföhring nach dem 3:1-Heimsieg gegen den FC Töging die besten Karten. Einen Doppelpack schnürte Bastian Fischer (39. und 83.), mit nunmehr 19 Treffern Nummer zwei in der Landesliga-Schützenliste. Überhaupt: Die Mannschaft von Trainer Zlatan Simikic stellt mit nunmehr 72 Toren die beste Offensive der Spielklasse.

Der Höhenflug des starken Aufsteigers FC Schwaig ist vorerst gebremst durch die 1:3-Heimniederlage gegen SB Chiemgau Traunstein. Für den „Ehrentreffer“ des Teams aus dem Landkreis Freising sorgte Spielertrainer Benjamin Held per Elfmeter in der 67. Minute.

Eintracht Karlsfeld ist aktuell Garant für spektakuläre Partien. Dem 3:3 gegen den TSV Brunnthal folgte jetzt das gleiche Resultat beim SE Freising. Die Gastgeber lagen zur Pause mit 3:1 in Führung. Für die Tore sorgten Jonas Mayr (7.), Felix Günzel (25.) und Robert Rohrhirsch (41.). Nach der Pause setzten dieKarlsfelder zur Aufholjagd an: Fitim Raqi (47.) und Pascal Sattelberger (52.) machten das Remis perfekt und die Eintracht bleibt in Lauerstellung zum Spitzentrio.

Den deutlichen Aufwärtstrend der letzten Wochen bestätigte auch der TSV Grünwald mit dem 2:0-Heimsieg gegen den TSV Ampfing. Für die Tore sorgten Markus Kreuzeder (41.) und Thomas Niggl (81.). Beim Kirchheimer SC wird Steven Toy, trotz der prekären Tabellensituation, auch ungeachtet der Ligazugehörigkeit weiter als Spieltrainer aktiv bleiben.

Jetzt gab der abstiegsgefährdete KSC ein deutliches Ausrufezeichen mit dem 2:0 gegen den SV Bruckmühl. Benjamin Murga (5.) und Kerim Özdemir (48.) erzielten die Tore und Steven Toy bleibt Optimist: „Es wird nicht leicht, aber ich bin überzeugt vom Klassenerhalt, vielleicht über die Relegation“. (Klaus Kirschner)