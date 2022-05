Landesliga Südost: Kirchheimer Befreiungsschlag - Abschiede in Karlsfeld und Freising

Erfolgreich: Kirchheim und Korbinian Vollmann. © Christian Riedel

Im vorgezogenen Gipfeltreffen der Landesliga Südost gewann der Meister SV Erlbach am letzten Spieltag mit 2:1 beim FC Unterföhring.

München – Bei den Verlierern hielt sich der Ärger in Grenzen, denn das Team von Trainer Zlatan Simikic erreichte als Tabellenzweiter die Aufstiegsrunde zur Bayernliga. Auch der Neuling FC Schwaig nahm die 0:2-Finalniederlage beim Sportclub Eintracht Freising nicht allzu tragisch.

Vielmehr feierte Team von Spieltrainer Benjamin Held den dritten Tabellenplatz als großen Erfolg. Bei den Freisingern gab es viel Beifall für Trainer Alex Plabst, der sich nach fünf Jahren verabschiedet. Zudem schnürte der scheidende langjährige Torjäger Andreas Hohlenburger einen Doppelpack (62. und 76.).

Auch bei Eintracht Karlsfeld endete eine Ära: So saß das erfolgreiche Trainerduo Sebastian Stangl und Jochen Jaschke letztmals auf der Bank. Die Mannschaft machten den langjährigen Coaches ein 2:0-Abschiedsgeschenk mit dem 2:0 gegen den TV Aiglsbach. Für die Eintracht-Tore sorgten Pascal Sattelberger (30.) und Tim Duchale (87.).

Der TSV Grünwald beendete die Saison im Tabellen-Mittelfeld und einem 2:2 beim SB DJK Rosenheim. Die Treffer für das Team von Trainer Florian de Prato erzielten Thomas Niggl (39.) und Thomas Meyer (87.). Dem TSV Brunnthal reichte der 1:0-Heimsieg gegen den TSV Kastl zum Klassenerhalt. Markus Degel erzielte in der 77. Minute den entscheidenden Treffer und Trainer Raphael Schwanthaler zeigte sich natürlich zufrieden: „Wir haben als Neuling eine tolle Saison abgeliefert“.

Den größten Jubel über den Klassenerhalt gab es beim Kirchheimer SC. Das Team von Spielertrainer Steven Toy zierte monatelang das Tabellenende. Aber nach der Winterpause startete der KSC eine tolle Aufholjagd, wobei die Verpflichtung des Ex-Profis Korbinian Vollmann zur Stabilität der Mannschaft maßgeblich beitrug. Beim Saisonfinale lieferten die Kirchheimer, mit 6:1 gegen Traunstein, den ultimativen Befreiungsschlag. Dabei gab es Ovationen für einen Offensivspieler: So erzielte Peter Schmöller fünf Treffer (15., 23., 42., 72. und 76.). Trainer Toy war natürlich voll des Lobes: „Das war ein richtig gutes Spiel. Unglaublich was die Mannschaft in den letzten Wochen geleistet hat, jetzt wird so richtig gefeiert“