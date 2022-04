LL Südost: Lupenreiner Hattrick! Vollmann und KSC trotzdem sieglos - Schwaig wieder im Rennen

Hilft dem Kirchheimer SC: Ex-Löwe Korbinian Vollmann. © Mladen Lackovic/Imago

Korbinian Vollmann trifft gegen den SSV Eggenfelden dreifach und siegt trotzdem nicht. Der TuS Holzkirchen muss den Aufstieg abhaken. Landesliga Südost kompakt.

München – Der SV Erlbach steht vor dem Aufstieg in die Bayernliga. So konnte sich der Tabellenführer der Landesliga Südost – dank des 3:1 Heimsieges gegen den TSV Kastl – an der Spitze weiter absetzen. So bleibt das Rennen um Rang zwei, verbunden mit der Aufstiegsrunde zur Bayernliga, weiter spannend.

Da musste sich der FC Unterföhring im Heimspiel gegen den TV Aiglsbach überraschend mit einem 2:2 begnügen. Das Team von Trainer Zlatan Simikic lag nach 16 Minuten sogar mit 0:2 im Rückstand. Noch vor der Pause konnten Tayfun Arkadas (23.) und Robin Volland (34.) den Ausgleich erzielen. Im zweiten Abschnitt fielen keine Tore, aber der Unterföhringer Aijan Arifovic kassierte in der 90. Minute die rote Karte.

Durch den „kleinen Ausrutscher“ der Unterföhringer ist der FC Schwaig wieder im Rennen um den begehrten Relegationsplatz. Beim 1:0 in Grünwald erzielte Vincent Sommer in der 67. Minuten den Treffer für den starken Aufsteiger aus dem Landkreis Erding.

Der Sportklub Eintracht Freising siegte 3:1 gegen den TSV Ampfing. Die Gäste gingen nach 13 Minuten durch Anel Salibasic in Führung. Doch in der Schlussphase drehte Robert Rohrhirsch mit einem Doppelpack (80. und 84.) die Partie. Für den dritten Freisinger Treffer sorgte Benedict Geuenich in der 86. Minute.

Überraschend musste sich Eintracht Karlsfeld gegen den abstiegsgefährdeten FC Töging mit 0:1 geschlagen geben. Für die Gäste traf Berät Uzun bereits in der 17. Minute. Nach einer langen Profikarriere (beim TSV 1860, in Sandhausen und Rostock) ist Korbinian Vollmann aus beruflichen Gründen zu seinem Heimatverein Kirchheimer SC zurückgekehrt. Der 29-jährige will mithelfen den Abstieg zu vermeiden. Beim 3:3 gegen den SSV Eggenfelden sorgte Vollmann mit einem lupenreinen Hattrick (58., 80. und 90.) für Furore. Um so ärgerlicher war es dann für die Kirchheimer, dass sie in der langen Nachspielzeit noch den Ausgleich durch Paul Angermeier kassierten. Immerhin befindet sich das Team von Spielertrainer Steven Toy weiter auf einem Abstiegs-Relegationsplatz. „Ich hoffe, wir können uns dann retten und in der Liga bleiben“, wünscht sich der Coach.

Der TSV Brunnthal gewann das Nachbarschaftsduell gegen den TuS Holzkirchen, der die Rückkehr in die Bayernliga endgültig abschreiben muss. Für den Liga-Neuling erzielte Luis Fischer in der 50. Minute den entscheidenden Treffer. (Klaus Kirschner)