Kirchheimer SC: Hattrick von Vollmann reicht nicht zum Sieg

Von: Guido Verstegen

Korbinian Vollmann schießt einen Hattrick. © Christian Riedel

Der Kirchheimer SC verpasst einen wichtigen Sieg in letzter Sekunde. Auch der zwischenzeitliche Hattrick von Ex-Profi Vollmann reicht nicht.

Kirchheim – In einer verrückten Partie gegen den SSV Eggenfelden holen die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC dank eines Hattricks von Korbinian Vollmann erst einen 0:2-Rückstand auf und kassieren dann noch das späte 3:3.

Die Szene in den Schlusssekunden ging Steven Toy auch lange nach dem Abpfiff nicht aus dem Kopf: Freistoß Eggenfelden von der Mittellinie, Kopfballverlängerung vom rechten Pfosten in die Mitte, wo Paul Angermeier blank steht und einschießen kann. „Ich hatte gerade erst große Spieler eingewechselt – dann stehen alle viel zu tief im Sechzehner drin, orientieren sich komplett Richtung Ball und machen die Mitte frei“, spult der Kirchheimer Spielertrainer seinen Film noch einmal ab. „Klar, da ist alles emotional, Eggenfelden hat den Torwart mit vorne – aber das darf uns nicht passieren.“

Dieses 3:3 passte zu dieser Achterbahnfahrt: Der KSC fand in der ersten Halbzeit nicht statt, kam nicht in die Zweikämpfe und lag zur Pause verdientermaßen mit 0:2 hinten. „Wir waren null auf dem Platz“, sagt Toy, der nach dem zweiten Gegentor von 4-4-2 auf 4-3-3 umstellte – besser wurde es erst nach Wiederbeginn. Die Gäste gingen durch Angermeier in Führung (23.). Dann verwandelte Thomas Wohlmannstetter einen von Kerim Özdemir unnötig verursachten Foulelfmeter (30.) – der Gegenspieler lief aus dem Strafraum raus.

Eggenfelden war offensiv deutlich gefährlicher, der KSC nicht kompakt genug. „In der Pause bin ich schon lauter geworden“, gesteht Toy. Was auch immer er seinen Mannen mit auf den Weg gab: Sie spielten wie ausgewechselt, hatten jetzt den für den Abstiegskampf nötigen Biss, drängten Eggenfelden in die Defensive.

Und Korbinian Vollmann drehte mit einem Hattrick so richtig auf. Erst traf er nach einer Kombination über Noel Pfeiffer und Benjamin Murga (58.), dann netzte er ein, nachdem ihm Özdemir den Ball durchgesteckt hatte (80.) und schließlich verwandelte er einen an Matthias Ecker verursachten Strafstoß (90). SSV-Coach Johannes Viehbeck war mit dem Pfiff nicht einverstanden, reklamierte und sah die Rote Karte.

Das Ding schien gedreht, doch Eggenfelden schlug zurück. „Zur Pause hätte ich das so Ergebnis so unterschrieben, aber die zwei zusätzlichen Punkte wären Gold wert gewesen“, grübelt Toy. Co-Spielertrainer Fabian Löns ergänzt: „Solche Spiele erinnern uns daran, warum wir Fußball so lieben.“ (Guido Verstegen)

Kirchheimer SC - SSV Eggenfelden 3:3 (0:2).

Kirchheimer SC: Babic - Zielke, Zabolotnyi, Maiberger, Branco De Brito (90.+2 Kraus) - Pfeiffer (79. Younan), Baitz, Vollmann (90.+4 Huskic), Özdemir (85. Ecker) - Löns, Murga (90.+4 Kaiser).

Tore: 0:1 Angermeier (23.), 0:2 Wohlmannstetter (30./Foulelfmeter), 1:2 Vollmann (58.), 2:2 Vollmann (80.), 3:2 Vollmann (90./Foulelfmeter), 3:3 Angermeier (90.+5).

Rote Karte: Viehbeck (88./Trainer Eggenfelden).

Schiedsrichter: Vinzenz Pfister (Oberbergkirchen).

Zuschauer: 100