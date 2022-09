Kirchheimer SC verliert Sieben-Tore-Spektakel: „Diese Gegentreffer regen mich so auf“

Von: Guido Verstegen

In den Schussversuch eines Geretsrieders wirft sich Max Vitzthum vom Kirchheimer SC. Foto: Rudi Stallein © Rudi Stallein

Drei Tore auf des Gegners Platz und doch leer ausgegangen: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC kassierten mit dem 3:4 (1:2) beim TuS Geretsried eine vermeidbare Niederlage.

Kirchheim – Die zweite in Folge. Es war nicht die komplette erste Garnitur, die da auf dem Platz stand, doch es war genügend Qualität im Team des Kirchheimer SC vorhanden, um den sechsten Sieg im neunten Spiel einzufahren. Aufgrund einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause schien die KSC-Elf auch auf einem guten Weg: Aussetzer in der Defensive brachten den TuS Geretsried aber immer wieder ins Spiel und ebneten ihm in den entscheidenden Szenen den Weg zum Torerfolg.

„Diese Gegentreffer regen mich so auf!“, sagte Spielertrainer Steven Toy mit Blick auf das 2:3 durch Elfmeterschütze Sebastian Schrills (52.) und das 3:4 durch den eingewechselten Fabijan Podunavac (83.). „Der Spieler ist auf dem Weg aus dem Strafraum raus, und Philipp Maiberger läuft ihm hinten in die Hacken, das war so unnötig“, ärgerte sich Toy und hätte sich auch beim Siegtor des TuS mehr Kontrolle gewünscht. Ivan Babic – der Keeper war gerade aus dem Urlaub gekommen und musste gleich den erkrankten Martin Egner vertreten – spielte den Ball ohne Not auf den von einem Geretsrieder bedrängten Marinus Bachleitner. Der passte zurück, und Babic schlug die Kugel dann unter Druck in die Füße von Podunavac, der kurz vor einer zehn-minütigen Unterbrechung wegen eines Gewitters über ihn hinweg ins Netz traf.

Blitzstarter Luca Mauerer hatte die Gäste nach einem Steckpass von Peter Schmöller in Führung gebracht (1.), doch Fabio Pech (3.) und Jonas Kirschner (12.) wendeten das Blatt. Nach der Pause erwischte der KSC wieder einen Traumstart: Schmöller traf volley nach Pass von Alessandro Cazorla (46.). Cazorla verwertete später eine Maiberger-Flanke zum 3:3 (64.). Steven Toy: „Wir waren gerade in der ersten Halbzeit nicht präsent genug. Geretsried war nicht die bessere Mannschaft, hat unsere individuellen Fehler aber gnadenlos bestraft.“ (Guido Verstegen)

TuS Geretsried - Kirchheimer SC 4:3 (2:1)

Kirchheimer SC: Babic - Hert, Zabolotnyi, Bachleitner, Maiberger - Karlin, Wilms (30. Flohrs), Schmöller (83. Kraus) - Vitzthum (53. Özdemir), Cazorla, Mauerer (74. Branco De Brito)

Tore: 0:1 Mauerer (1.), 1:1 Pech (3.), 2:1 Kirschner (12.), 2:2 Schmöller (46.), 3:2 Schrills (52., Foulelfmeter), 3:3 Cazorla (64.), 4:3 Podunavac (83.)

Schiedsrichter: Fabian Härle (SVO Germaringen)

Zuschauer: 100