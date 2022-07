LL Südost: Kirchheimer SC stolpert gegen Forstinning - Geretsried startet fulminant

Zu klein: Pullach (re.) gegen Wasserburg. © Butzhammer

Der TuS Geretsried ist neu in Landesliga Südost und siegt zum Auftakt deutlich. Der FC Unterföhring untermauert seine Ambitionen gegen Grünwald.

München – Mit einer Überraschung startete die Landesliga Südost in die Saison 2022/2023. So gewann der Aufsteiger VfB Forstinning mit 2:1 beim Kirchheimer SC. Nach einer Stunde war die Welt bei den Gastgebern noch in Ordnung als der Ex-Löwe Korbinian Vollmann den 1:1-Ausgleich erzielte. Doch im Endspurt hatte das Team von Trainer Ivica Coric den längeren Atem: In der 82. verwandelte Dominik Damjanovic einen Elfmeter zum 1:2.

Der TuS Geretsried rückte in der neuen Saison von der Landesliga Südwest in die Südost-Gruppe. Keine schlechte Entscheidung denn zum Auftakt gewann die Mannschaft von Martin Grelics überraschend klar mit 5:1 gegen Eintracht Freising. Die besonderen Glückwünsche bei den Gastgebern galten dem dreifachen Torschützen Sebastian Schrills (23., 56. und 78.), außerdem schnürte Srdan Ivkovic einen Doppelpack (72. und 73.). Für die Freisinger, die sich mit dem neuen Trainer Florian Bittner im Neuaufbau befinden, erzielte Marcos Hornos (66.) den „Ehrentreffer“.

Einen bitteren Start erlebte der TSV Grünwald, der sich im Heimspiel gegen den FC Unterföhring mit 0:4 geschlagen geben musste. Der Ex-Regionalligist bestätigte sofort seine Ambitionen in dieser Saison ganz vorne mitzuspielen. Die Treffer der Unterföhringer erzielten Burhan Bahadir (23. und 64.), Maximilian Siebald (8.) und Tayfun Arkadas (34.). „Wir befinden uns im Umbruch und brauchen erst einmal Geduld“, meinte der Grünwalder Fußball-Chef Paul Seidl.

Auch Bayernliga-Absteiger SV Pullach erhielt zum Auftakt gleich eine kalte Dusche mit der 0:2-Niederlage beim TSV Wasserburg. Mit dem neuen Trainer Fabian Lamotte hielten die Pullacher die Partie bis in die Schlussphase offen, doch dann schlugen die Gastgeber eiskalt zu: Luca Wagner (88.) und Bruno Ferreira Goncalves (90.) sorgten für Jubel in der Innstadt.

Beim ASV Dachau herrschte große Freude über die Rückkehr in die Landesliga: Doch jetzt musste der Aufsteiger gleich Lehrgeld bezahlen bei der 0:2-Heimpleite gegen den TSV Brunnthal. Dabei hatte Dachau eigentlich gute Karten, denn bei den Gästen kassierte Ludwig Böhme nach 57 Minuten einen Platzverweis. Doch in personeller Überzahl unterlief Tim Büchner in der 84. Minute ein Eigentor. In der Nachspielzeit verwandelte dann Fabian Porr den Matchball für die Gäste aus Brunnthal.

Eine Punkteteilung gab es zwischen zwei Teams die auch in der Vorsaison eine gute Rolle spielten: Der FC Schwaig lag zweimal in Rückstand, freute sich dann über ein 2:2 gegen Eintracht Karlsfeld, die erstmals mit dem neuen Trainer Ugur Alkan antraten. Fitim Raqi (10.) und Kubilay Celik (64.) brachten die Eintracht in Führung, doch die Gastgeber antworteten mit den Toren von Raffael Ascher (27.) und Kapitän Tobias Jell (80.). (kik)