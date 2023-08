Nach Sieg des SV Pullach beim TSV Ampfing: Geht da heuer mehr?

Von: Umberto Savignano

Teilen

„Wir haben eine sehr starke erste Halbzeit gespielt, fast perfekt“, schwärmte Vinzenz Loistl nach dem Sieg in Ampfing. © SV Pullach

Mit acht Punkten steht der SV Pullach nach vier Tagen in der Spitzengruppe der Landesliga Südost. Trainer Vinzenz Loistl hält den Ball aber noch flach.

Pullach – Für das Gastspiel beim TSV Ampfing hatte sich Vinzenz Loistl vor allem einen ordentlichen Auftritt ohne Schwankungen gewünscht. „Das Thema ist nicht vorrangig, in Ampfing zu gewinnen. Wir wollen einfach mal zwei gute Halbzeiten spielen“, sagte der Trainer des SV Pullach vor der Partie. Am Ende gelang beides: Die Raben belohnten sich für eine beeindruckende Vorstellung bei den hoch gehandelten Schweppermännern mit einem 3:0 (2:0)-Sieg.

SV Pullach gibt auch nach der Führung durch Gilbert Diep den Ton beim TSV Ampfing an

„Wir haben eine sehr starke erste Halbzeit gespielt, fast perfekt“, lobte Loistl, der nur bemängelte, dass seiner Mannschaft in diesen ersten 45 Minuten kein Treffer aus dem Spiel heraus gelang. Allerdings verhinderten dies die Gastgeber mit unfairen Mitteln, denn nach einem „Vorzeigespielzug“, wie Loistl schwärmte, wurde Maximilian Stapf am Arm gezogen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Gilbert Diep zur 1:0-Pausenführung (18.), die nur einmal durch Mike Opara aus einem Gewusel heraus in Gefahr geriet.

Auch nach der Pause blieben die Isartaler am Drücker. Stapf traf aus kurzer Distanz den Pfosten (47.), Nam Nguyen scheiterte an Torwart Kaan Gülcü (52.), Diep wurde im letzten Moment von einem Verteidiger abgeblockt (54.), Nguyen prüfte erneut Schlussmann Gülcü (64.), Diep hatte nach einem starken Angriff über die linke Seite und Zuspiel von Nasrullah Mirza die nächste Riesenmöglichkeit zu erhöhen, doch Gülcü parierte auch diesen platzierten Schuss (74.). Loistl machte sich aufgrund der bemerkenswerten defensiven Stabilität trotzdem nur wenig Sorgen: „Wir haben viele Torchancen liegen lassen, aber endlich auch mal richtig gut verteidigt.“

„Wenn man so gewinnt, zählt man dazu, aber wir sind erst am vierten Spieltag und man weiß nicht, wie gut Ampfing ist.“

Das überfällige 2:0 für die Raben fiel dann, als sie eigentlich schon darauf bedacht waren, den knappen Vorsprung zu halten, was ihnen auch ohne große Probleme zu gelingen schien. Plötzlich war aber Yanis Marseiler auf der linken Seite durch und bediente Stapf, der aus kurzer Distanz einschob (88.). Nach einem eklatanten Ampfinger Abwehrfehler setzte Stapf sogar noch das am Ende auch in dieser Höhe verdiente 3:0 drauf (90.+1).

Für den Doppeltorschützen gab es anschließend eine besonders innige Umarmung von Loistl, der sich nach dem souveränen Erfolg bei einem Aufstiegsanwärter die Frage stellen lassen musste, ob sein Team nun seinerseits zum Favoritenkreis gehört. „Wenn man so gewinnt, zählt man dazu, aber wir sind erst am vierten Spieltag und man weiß nicht, wie gut Ampfing ist“, antwortete er diplomatisch. Die Steigerung gegenüber den bisherigen Auftritten schrieb er nicht zuletzt der Spielweise des Gegners zu, die seiner Elf entgegengekommen sei: „Wir hatten mehr Platz, weil Ampfing mitspielen wollte.“ Doch auch wenn der Wert dieses Erfolgs noch schwer zu taxieren ist, freute sich Loistl für den Moment über „ein richtig gutes Spiel von allen“. (um)

TSV Ampfing – SV Pullach 0:3 (0:2)

SV Pullach: Dressel - Horndasch, Belachew, Radau, Marseiler, Zettl (46. Nguyen), Kawai (90. Lelleck), Burghard (90.+1 Möller), Mirza (76. Nsimba), Stapf, Diep (90.+3 Scurti)

Tore: 0:1 Diep (Foulelfmeter), 0:2 Stapf (88.), 0:3 Stapf (90.+1)