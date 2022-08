Landesliga Südost: Grünwald fällt ein Stein vom Herzen - Trainerwechsel in Geretsried

Einiges los in der Landesliga Südost: Grelics wirft das Handtuch bei Geretsried. Forstinning verliert erstmals und der TSV Grünwald siegt gegen Schwaig.

München – Nach dem dritten Spieltag in der Landesliga Südost gab es bereits den ersten Trainerwechsel: Beim TuS Geretsried warf Martin Grelics „wegen fehlendem Vertrauen“ freiwillig das Handtuch. Der Interimscoach Hans Schneider bekam gleich zu spüren, wie schwierig die Aufgabe werden könnte. So verloren die Geretsrieder mit 1:4 bei Eintracht Karlsfeld. Sieben Punkte aus vier Partien ist für den neuen Eintracht-Trainer Ugur Alkan dagegen keine schlechte Bilanz. Für die Karlsfelder Tore sorgten Lukas Paunert (6.), Kubilay Celik (45. und 84.) und Leon Ritter (60.), den Geretsrieder Treffer erzielte Sebastian Schrills (40.).

Auch beim Bayernliga-Absteiger SV Pullach werden die Sorgenfalten nicht geringer. Mit dem neuen Trainer Fabian Lamotte musste man sich in Traunstein mit 2:4 geschlagen geben. Beim Gastspiel im Chiemgau kam nur Hoffnung auf, als Josef Burghard in der 60. Minute auf 1:2 verkürzen konnte. Dann bauten die Traunsteiner ihren Vorsprung auf 4:1 aus, Marko Tomicic sorgte mit dem Anschlusstreffer in der 80. Minute für den Endstand.

Der bisher überraschend starke Neuling VfB Forstinning verlor das Spitzenspiel gegen die SpVgg Landshut mit 1:2. Die Gastgeber gingen nach acht Minuten durch Korbinian Hollerith in Führung, versäumten es nachzulegen. Die Niederbayern „bestraften“ die tapfer kämpfenden Forstinninger mit den Toren von Alexander Hagl (51.) und Dejan Ignjatic (79.) und übernahmen die Tabellenführung.

Die zum Favoritenkreis gehörenden Unterföhringer mussten im Heimspiel gegen den TSV Ampfing einen kleinen Dämpfer einstecken und sich mit einem 1:1 begnügen. Der FCU ging bereits nach vier Minuten durch Torjäger Bastian Fischer in Führung, zeigte sich im weiteren Spielverlauf vor dem gegnerischen Tor aber zu unentschlossen. So kamen die Gäste aus dem Landkreis Ampfing in der 81. Minute durch Birol Karatepe per Elfmeter zum Ausgleich

Der Sportclub Eintracht Freising wartet nach dem großen personellen Umbruch weiter auf den ersten Sieg. Immerhin holte die Mannschaft des neuen Trainer Florian Bittner, mit dem 2:2 gegen den TSV 1880 Wasserburg, den ersten Punkt. Zweimal lagen die Gastgeber durch Alexander Eppink (9.) und Christian Schmuckermeier (39.) in Führung, doch die Innstädter konterten mit den Toren von Leon Simeth (20.) und Janik Vieregg (71.).

Bisher mangelte es dem neuformierten TSV Grünwald etwas an Stabilität. So fiel Trainer Florian de Prato nach dem 1:0-Heimsieg gegen den FC Schwaig ein Stein vom Herzen. Für den Matchball sorgte Dario Matijevic bereits in der elften Minuten. Im weiteren Spielverlauf vergaben beiden Teams hochkarätige Chancen und die Partie endete mit einer Zeitstrafe für den Schwaiger Spielertrainer Benjamin Held in der 94. Minute

Zum ersten Mal in der noch jungen Saison gab es Jubel beim ASV Dachau. Der Aufsteiger gewann das Heimspiel gegen den Kirchheimer SC mit 3:0. Für die Gäste lief es aber extrem ungünstig, denn in der 30. Minute faustete KSC-Torhüter Ivan Babic den Ball in das eigene Tor. Wenig später brachte der unglückliche Schlussmann auch noch einen Dachauer Angreifer im Strafraum zu Fall: Den fälligen Strafstoß verwandelte Andreas Roth zum 2:0. Der Schütze schnürte in der 80. Minute dann noch seinen persönlichen Doppelpack, ebenfalls per Elfmeter.