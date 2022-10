Landesliga Südost: Sorgenkinder dürfen feiern – gleich mehrere Krisen beendet

Der Krisenbeender: Dimitrios Vourtsis ließ den TSV Grünwald jubeln. Foto: Imago © Imago

Am Freitagabend konnten sich gleich mehrere seit Wochen gebeutelte Landesligisten in der Gruppe Südost rehabilitieren.

München – Das galt auch für den TSV Grünwald, der zuletzt schwer schwächelte. Bisher kassierte der Landesliga-Dauerbrenner 33 Tore, doch damit war jetzt Schluss. Das Team von Trainer Florian de Prato machte den Laden dicht und leitete mit dem 1:0-Heimsieg gegen den VfB Forstinning zumindest eine kleine Trendwende ein. In der 46. Minute verwandelte Dimitrios Vourtsis den „Matchball“. Der Neuling aus Forstinning drängte vergeblich auf den Ausgleich, der übrigens Folgen gehabt hätte: Nach den Regularien des Verbandes war das Duell nicht nur ein Punktspiel, sondern zählte für den Toto-Cup. Bei einem Remis hätte es im Anschluss sofort ein Elfmeterschießen gegeben.

Beim Kirchheimer SC forderte Trainer Steven Toy nach zwei Niederlagen in Serie: „Wir müssen schnell den Hebel umlegen und bis zur Winterpause möglichst viele Punkte sammeln“. Zur Freude des Übungsleiters setzte die Mannschaft die Forderung sofort um. Beim 2:0 gegen Eintracht Freising hatten die Gastgeber aber auch Glück, denn die Führung resultierte aus einem Eigentor des Freisingers Michael Schmid. Erst in der 80. Minute sorgte der Ex-Profi Korbinian Vollmann mit dem 2:0 für klare Verhältnisse. Bei den frustrierten Freisingern kassierte wenig später Florian Schmuckermeier Gelb-Rot.

Fabian Lamotte, Trainer des SV Pullach, hatte nach der beispiellosen Pleiteserie zuletzt versucht die Gemüter zu beruhigen: „Wenn uns auch einige schon in der Bezirksliga sehen, abgerechnet wird im Mai.“ Mit einem 2:2 verkaufte sich der Bayernliga-Absteiger beim Titelaspiranten aus Landshut ordentlich, musste aber spät einen Nackenschlag einstecken. So legte Pullach einen Blitzstart hin und führte durch den Doppelpack von Nam Nguyen (25., 34.) zur Pause mit 2:0. Die Niederbayern schwächten sich auch noch durch die rote Karte von Robin Justvan (51.). Die Pullacher indes versäumten es, den Vorsprung auszubauen und erhielten in der Nachspielzeit die Quittung mit zwei Gegentreffern durch Dominik Past und Florentin Seferi.

Der TSV Brunnthal musste die bittere Erfahrung machen, dass die zweite Saison in der Landesliga keine leichte ist. Jetzt gelang dem Schlusslicht endlich ein kleiner Befreiungsschlag mit dem 2:1-Heimsieg im Landkreis-Derby gegen den FC Unterföhring, der seinerseits den eigenen Ansprüchen weiter meilenweit hinter hinkt. Die Gastgeber feierten den Doppeltorschützen Jakob Klaß (18., 55.), für den Ex-Regionalligisten reichte es nur zum Ehrentreffer von Maximilian Siebald (20.) nur ein schwacher Trost.

Beim Derby zwischen Dachau und Karlsfeld ging es auch um das Prestige – das ging mit den Punkten an die Karlsfelder. Dabei jubelten zuerst die Gastgeber über die Führung von Sebastian Mack (22.). Aber Karlsfeld hat seit Jahren einen zuverlässigen Torjäger im Kader: Der Routinier Michael Dietl schnürte einen Doppelpack (31., 39./Elfmeter). Im zweiten Abschnitt kam etwas „Gift“ ins Spiel und der Dachauer Thomas Rieger musste nach einer gelb-roten Karte vorzeitig raus (75.).

Zuletzt endete die monatelange Talfahrt des TuS Geretsried in Pullach. Dem Zwischenhoch folgte aber die 1:2-Heimpleite gegen Titelaspirant Bruckmühl. Die Gäste führten durch die Treffer von Sebastian Marx (42./Elfmeter) und Maximilian Gürtler (73.) mit 2:0, schwächten sich aber mit der Ampelkarte von Thomas Mühlhammer (77.). Aus der Geretsrieder Aufholjagd resultierte nur der Anschlusstreffer von Fabijan Podunavac (78.). (Klaus Kirschner)