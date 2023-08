Glücklicher Punkt für SV Pullach gegen Garmisch: „Wir waren froh, als es vorbei war“

Von: Umberto Savignano

Mit vorbildlichem Einsatz klärt Pullachs Gilbert Diep vor dem heranstürmendem Sandu Poplacean. © Oliver Rabuser

Der SV Pullach war nach dem 3:0-Sieg gegen Ampfing eigentlich guter Dinge. Gegen den 1. FC Garmisch zeigte das Team aber eine durchwachsene Leistung.

Pullach – Vinzenz Loistl redete nicht um den heißen Brei herum: „Das war ein Rückschritt“, gab der Trainer des SV Pullach nach dem 2:2 (2:1) im Landesliga-Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Garmisch-Partenkirchen offen zu. Zwar lobte Loistl den Gegner, doch hatte er sich von seinem Team nach dem vorangegangenen 3:0-Erfolg in Ampfing eindeutig mehr erwartet:

„Die Garmischer sind eine fitte Mannschaft. Sie waren körperlich sehr präsent, sehr konsequent und standen gut. Aber ich bin schon ein bisschen enttäuscht, denn es war das dritte Heimspiel in Folge, in dem wir nicht gut waren. Wir können echt froh sein, dass wir Unentschieden gespielt haben.“

Pullach startet mit frühem Tor ins Spiel – Garmisch findet schnelle Antwort und gleicht aus

Dabei startete der SVP optimal: Einen sehenswerten Spielzug schloss Maximilian Stapf nach Flanke von Nasrullah Mirza per Kopf zum 1:0 ab (5.). Garmischs Antwort folgte jedoch prompt und Loistl ärgerte sich, dass sein Team dieses 1:1 durch Florian Langenegger (9.) auf unnötige Weise begünstigt hatte: „Durch eine Unachtsamkeit haben wir die Ecke, nach der das Tor fällt, selber verursacht.“

Zwar sorgte Gilbert Diep mit einem an ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter für die 2:1-Pausenführung (20.), doch räumte Loistl ein: „Das war nicht verdient, sondern eher schmeichelhaft. Garmisch hatte noch einen Treffer an die Unterkante der Latte und zwei weitere Hochkaräter.“

„Ich hatte nie so richtig das Gefühl, dass wir es noch für uns entscheiden könnten.“

Immerhin kamen die Isartaler zu Beginn des zweiten Durchgangs wieder besser ins Spiel, hatte auch ein paar aussichtsreiche Situationen, doch mit dem 2:2 durch Jonas Schrimpf, der mit einem schönen Pass ins Sturmzentrum freigespielt wurde (59.), war diese Phase vorbei. Danach folgte ein offener Schlagabtausch, bei dem Loistl mehrmals kräftig durchatmen musste, etwa bei einem Rückpass von Mirza, der einen Garmischer Stürmer übersehen hatte.

Die Gäste machten allerdings nichts aus dieser Vorlage (76.) und sie ließen auch einen brandgefährlichen Konter ungenutzt, weil der zurückgeeilte Diep im letzten Moment dazwischengrätschte. „Überragend“ fand Loistl diesen Einsatz seines Stürmers. Kämpferisch stimmte es also bei den Raben, doch die spielerische Leichtigkeit vom 3:0-Sieg in Ampfing fehlte. „Ich hatte nie so richtig das Gefühl, dass wir es noch für uns entscheiden könnten“, gestand Loistl, „Wir waren eher froh, als es vorbei war.“

Unrühmlicher Schlusspunkt der Partie war die Rote Karte für den Pullacher Michael Lelleck, der sich nach dem Foul eines Garmischers zu einem Nachtreten hinreißen ließ (90.+4). (UMBERTO SAVIGNANO)

SV Pullach – 1. FC Garmisch-P. 2:2 (2:1)

SV Pullach: Dressel - Horndasch (82. Scurti), Sütlü, Radau, Marseiler, Nguyen (58. Zettl), Kawai, Burghard (58. Lelleck), Mirza, Stapf (90. Möller), Diep

Tore: 1:0 Stapf (5.), 1:1 Langenegger (9.), 2:1 Diep (20., Foulelfmeter)

Rot: Lelleck (90.+4, Tätlichkeit)