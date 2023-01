Abstiegskampf in LL Südost: Droht Pullach der Doppelabstieg? – Lamotte behält die Nerven

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Fabian Lamotte weiß, dass sich seine Mannschaft steigern muss. © Brouczek

Der SV Pullach steckt erneut im Tabellenkeller. Fabian Lamotte stellt sich auf Abstiegskampf ein, bleibt aber ruhig. Seine Erfahrung könnte helfen.

Pullach – Der SV Pullach geht als Tabellenvorletzter der Landesliga Südost in die Frühjahrsrunde. Nur der TSV Brunnthal liegt hinter dem Team von Trainer Fabian Lamotte. Die guten Nachrichten für die Raben: Der SE Freising und der TSV Grünwald haben ebenfalls nur 22 Punkte auf dem Konto, Schwaig und Geretsried nur einen Zähler mehr.

SV Pullach erwartet Abstiegskampf: Lamotte will aber keine Panik verbreiten

Groß ist der Sprung in die Nichtabstiegszone also nicht. Trotzdem beginnt der SV Pullach zeitig mit der Vorbereitung auf die Aufholjagd. „Unsere Situation verlangt, dass wir etwas tun“, sagt Lamotte. Trainingsauftakt ist am 24. Januar. Aktuell arbeiten die Spieler bereits individuell an ihrer Fitness.

„Uns muss bewusst sein, wie die Lage ist. Wir stellen uns auf Abstiegskampf ein.“

Insgesamt sieben Testspiele stehen für die Raben an. Und obwohl Lamotte die Zügel in der Vorbereitung anzieht, will er die Ruhe behalten. „Mit Blick auf die Tabelle brauchen wir keine Panik verbreiten“, erklärt er: „Aber uns muss bewusst sein, wie die Lage ist. Wir stellen uns auf Abstiegskampf ein.“

Drei Neuzugänge hat der SVP für die Mission Klassenerhalt an Bord geholt. Nasrullah Mirza und Kevin Nsimba kehren vom TSV Rain zurück, außerdem stößt Michael Lelleck vom TSV Gilching-Argelsried zur Lamotte-Elf.

Landesliga Südost: Absteiger tun sich schwer – Lamottes Devise: „Ruhig bleiben und arbeiten“

Mit dem TSV 1880 Wasserburg steht der zweite Absteiger in Landesliga Südost ebenfalls nicht gut da. Die Löwen haben sich im Winter sogar von ihrem Trainer getrennt, es übernimmt Ex-Profi Florian Heller. Wie kann es sein, dass sich die ehemaligen Bayernligisten so schwertun?

Eine wirkliche Antwort hat auch Lamotte nicht parat. Er sagt nur: „Bei uns ist es so: Im Sommer haben sehr viele Spieler den Verein verlassen. Wir haben quasi eine neue Mannschaft aufgestellt, die muss sich erstmal einspielen.“ Das macht Hoffnung auf einen erfolgreichen zweiten Teil der Saison.

SV Pullach im Abstiegskampf: Erfahrung kann helfen, aber viele Spieler haben sie nicht

Zumal sich der Trainer mit Abstiegskampf auskennt, auch wenn er letzte Saison beim TSV 1865 Dachau noch vor der Relegation den Hut zog. „Es hilft, dass man das schon erlebt hat“, sagt Lamotte, „aber viele Spieler haben diese Erfahrung nicht. Meine Devise ist: Ruhig bleiben und arbeiten.“