Landesliga Südost: Brunnthal mit wichtigen Punkten - Erlbach gewinnt Spitzenspiel

Optimistisch: Kirchheims Trainer Steven Toy konnte über den zweiten Sieg in Serie jubeln. © Mladen Lackovic / Imago images

In der Landesliga Südost gewann der Tabellenführer SV Erlbach das Spitzenspiel beim FC Schwaig mit 1:0.

München – Die Gastgeber bewegten sich aber auf Augenhöhe mit dem Ligaprimus und sind weiter auf dem dritten Rang. Entscheidend war die Chancenverwertung. Da konnte sich Erlbach wieder einmal auf Johannes Maier verlassen, der in der 38. Minute sein 21.

Saisontor erzielte. Auf dem Relegationsplatz behauptete sich der FC Unterföhring mit dem 2:1-Sieg in Holzkirchen. Die Gastgeber gingen bereits nach fünf Minuten durch Stefan Lechner in Führung. Doch wie so oft in dieser Saison schlug das Unterföhringer Erfolgsduo zurück: Bastian Fischer erzielte in der 47. Minute den Ausgleich. In der Nachspielzeit machte Robin Volland, der Bruder des Nationalspielers Kevin, den Auswärtssieg perfekt.

Bei Eintracht Karlsfeld ist „die Luft raus“. Aber mit dem 1:1 in Landshut konnte man einen Erfolg verbuchen, obwohl das Team eine Halbzeit in Unterzahl agierte, denn in der 44. Minute hatte Fabian Schäffler die rote Karte kassiert. Nach 73. Minuten gerieten die Karlsfelder in Rückstand, aber Michael Dietl verwandelte in der 80. Minuten einen Elfmeter zum 1:1 Auch der Sportclub Freising schwächelt: Dies zeigte sich bei der 1:2-Niederlage in Eggenfelden. Dabei gingen die Gäste in der 51. Minute durch Benedikt Geuenich Führung, vergaben weitere Chancen und bekamen zwei Gegentreffer.

Ein unterhaltsamen Duell lieferten sich der SB Chiemgau Traunstein und der TSV Grünwald. Die Gäste gingen nach zehn Minuten durch Dimitrios Vourtsis in Führung. Traunstein drehte die Partie, mit den Treffern von Finn Gorzel (37.) und Julian Höllen (41.), aber Grünwald kämpfte sich zurück. In der 57. Minute sorgte Luca Tschaidse für den 2:2-Endstand. Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf feierte der TSV Brunnthal mit dem 1:0 beim TSV Ampfing. In der 74. Minute traf Fabian Porr den für den Liga-Neuling. Bei den Gastgebern sah Sahin Bahadir nach 24 Minuten die Ampelkarte.

Der Kirchheimer SC, lange Zeit abgeschlagen am Tabellenende, verbuchte aus den beiden letzten Partien sechs Punkte und Trainer Steven Toy glaubt wieder an den Klassenerhalt: „Vielleicht klappt es über die Relegationsrunde.“ Die Töginger schwächten sich nach 14 Minuten mit der roten Karte für Daniel Ziegler, gingen aber nach 66 Minuten durch Thomas Breu in Führung. Aber der SC schlug zurück: Benjamin Murga (70.) und Noel Pfeiffer (73.) machten den 2:1-Auswärtssieg perfekt. (Klaus Kirschner)