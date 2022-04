Nächste Ausfahrt Aiglsbach: Feiert Brunnthal beim Dorffest mit?

Von: Nico Bauer

Teilen

Jakob Klaß ist ein Kandidat für die Startelf des TSV Brunnthal. © bro

Die aktuell beste Mannschaft der Liga ist freilich der TSV Brunnthal, der sich seit Wochen in einen Rausch gesiegt hat und am Samstagabend (19 Uhr) beim TV Aiglsbach antritt.

Brunnthal - Mit einem Sieg wäre der Ligaverbleib so gut wie sicher. Mit 38 Punkten auf 30 Spielen liegt der Aufsteiger vier Punkte und vier Plätze vor der Abstiegsrelegation, während noch vier Runden zu spielen sind.

Nur noch der oberste Relegationsplatz 14 ist realistisch in Reichweite. Und das ist der TV Aiglsbach, der Gegner an diesem Wochenende. Mit einem Sieg hätte man den Abstand auf den Relegationsplatz auf sieben Punkte ausgebaut bei noch drei Spieltagen und nun zu vergebenden Punkten. Dann wäre die Saisonverlängerung mit den Entscheidungsspielen nur noch eine theoretische Option.

Aber Vorsicht! Fußballspielen in Aiglsbach ist ein Erlebnis. Heimspiele des Dorfvereins in der Holledau haben den Charakter von Dorffesten und Aiglsbach hat stets mehrere Hundert Zuschauer. Dazu kommt eine Serie mit fünf Spielen ohne Niederlage. Aiglsbach gewann dreimal in Serie und holte dann Unentschieden beim Zweiten Unterföhring und gegen den Ersten Erlbach. (Nico Bauer)

TSV Brunnthal: Aufstellung: Geisbauer - Kornbichler, Neulinger, Richter - Deibele, Nagel, Roth, Degel, Fischer - Klaß, Porr.