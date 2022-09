LL Südost: Grünwald weiter im freien Fall – „Die Lage ist ernst“

Warnt: Grünwalds Florian de Prato. © brouczek/ mm

Die SpVgg Landshut bleibt mit dem 3:2-Auswärtssieg bei der TuS Geretsried weiter Tabellenführer in der Landesliga Südost.

München – Für die Gastgeber war es nach dem Trainerwechsel – Daniel Dittmann löste Martin Grelics ab – die dritte Niederlage in Serie. Die Treffer von Srdan Ivkovic (32.) und Fabijan Podunanvac (75.) reichten nicht, um den Spitzenreiter in Schach zu halten.

Die Überraschungsmannschaft bleibt aber der SV Bruckmühl aus dem Landskreis Rosenheim. Der Aufsteiger rangiert nach dem 1:0 beim TSV Grünwald auf dem zweiten Rang. „Die Lage ist Ernst“, meinte der Grünwalder Trainer nach dem Absturz auf den vorletzten Tabellenplatz. Den entscheidenden Treffer für die Oberbayern erzielte Daniel Kobl (19.), der kurz vor Spielende die rote Karte sah.

Der FC Unterföhring blieb bisher in den Heimspielen sieglos. Jetzt half ein „Umzug“ zur Trendwende. Auf dem Kunstrasen besiegte der frühere Regionalligist den in den letzten Partien so erfolgreichen Sportclub Eintracht Freising. Die Treffer für das Team von Trainer Zlatan Simikic erzielten Maximilian Siebald (22.) und Bastian Fischer (54. und 58.). Eintracht Karlsfeld kann weiter nicht an die gute Form in der Vorsaison anknüpfen und musste sich mit 1:4 gegen den TuS Holzkirchen geschlagen geben. Dabei ging die Heimelf sogar in der zehnten Minute durch Kubilay Celik in Führung. Doch dann verloren die Karlsfelder völlig den Faden und Holzkirchen drehte die Partie. Für die Tore sorgten Christopher Korkor (in der 12. per Elfmeter und in der 84. Minute) sowie Anes Zijkic (28.) und Alexander Zetterer (31.).

Rekordverdächtig verlief das Duell zwischen den Sportfreunde aus Schwaig und dem SV Pullach. Schiedsrichter Matthias Zahn verteilte sieben gelbe Karten und schickte drei Akteure vorzeitig um Duschen. Bei den Gastgebern erwischte es Torwart Franz Hornof (90./rote Karte), bei Pullach flogen Andrej Ogorodnik (73./rote Karte) und Josef Burghard (87. gelb-rote Karte) vorzeitig vom Platz. Spielertrainer Benjamin Held hatte Schwaig nach drei Minuten in Führung gebracht. In der 21. Minute erzielte Nam Nguyen den Pullacher Ausgleich. Torjäger Raffael Ascher erzielte in der 35. Minute das 2:1 der Gastgeber. In der langen Nachspielzeit sorgte Dominik Bader mit dem zweiten Treffer zum 2:2-Endstand dafür, dass die Pullacher noch einen Punkt aus dem Landkreis Erding mitnehmen konnten.

Dem Kirchheimer SC fehlt weiter die Konstanz, um ganz oben mitmischen zu können. Dies zeigte sich bei der 0:2-Niederlage in Wasserburg. Die Tore für die Innstädter erzielten Bruno Ferreira Goncalves (52.) und Janik Vieregge (71.), Kirchheim ließ diesmal die Durchschlagskraft in der Offensive vermissen. Der Liga-Neuling VfB Forstinning verkauft sich weiter recht ordentlich und gewann das Heimspiel gegen den TSV Brunnthal mit 2:1. Die Grundlage zum Erfolg legten die Gastgeber mit den frühen Toren von Marko Nikolic (8.) und Korbinian Hollerieth (20.). Für den TSV Brunnthal, der abgeschlagen die „rote Laterne“ trägt, reichte es nur noch zum Anschlusstreffer von Maximilian Brunner (82.), der wenig später die gelb-rote Karte sah. Bei Forstinnung war die Partie für Rotsünder Dominik Damjanovic nach 81. Minuten beendet. (Klaus Kirschner)