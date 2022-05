Landesliga Südost: Unterföhring sichert Relegation - Kirchheim spektakulär

Unterföhrings Bastian Fischer (r.) gegen Schwaigs Daniel Fichtlscherer. © Mladen Lackovic / Imago images

Spitzenreiter SV Erlbach ließ sich auch nach den Aufstiegsfeiern nicht hängen und gewann mit 2:1 beim TSV Grünwald. Für den künftigen Bayernligisten war Sebastian Hager zweimal erfolgreich (16. und 74.).

München – Den Grünwalder Treffer erzielte Maximilian Stapf (76.). Voller Brisanz steckte lange derKampf um Rang zwei, der zu Aufstiegsspielen in die Bayernliga berechtigt. Nun fiel eine Vorentscheidung, denn der FC Unterföhring distanzierte den FC Schwaig mit 5:2. Garant für den Heimerfolg war einmal mehr Bastian Fischer, der dreimal traf (23., 58. und 61.) und sich mit 28 Toren an die Spitze der Landesliga-Schützenliste setzte. Außerdem gelang Maximilian Siebald ein Doppelpack (42. und 48.) für den Ex-Regionalligsten. Die Tore für den starken Aufsteiger aus dem Landkreis Erding erzielten Raffael Ascher (27.) und Markus Straßer (37.)

Einige Teams gehören zum Niemandsland. Dazu gehört Eintracht Freising, das sich im Heimspiel gegen den TV Aiglsbach mit einem 1:1 begnügen musste. Das Team des scheidenden Trainers Alex Plabst lag sogar mit 0:1 in Rückstand. In der 73. Minute kassierte Sebastian Thalhammer die Ampelkarte und in der Nachspielzeit rettete Daniel Zanker einen Punkt.

Auch bei Eintracht Karlsfeld lief in den letzten Wochen wenig zusammen. Jetzt rehabilitierte sich die Mannschaft des Trainer-Duos Jaschke/ Stangl mit dem verdienten 2:0-Heimsieg gegen den TSV Ampfing, der wieder um den Klassenerhalt zittern muss. Die Treffer für die Heimelf erzielten Dominik Schäffer (66.) und Simon Huber (90).

Der Kirchheimer SC hat sich endgültig aus dem Keller geschossen. Den Aufwärtstrend der Kirchheimer bekam auch der TuS Holzkirchen zu spüren, der mit einer 1:6-Klatsche die Heimreise antreten musste. Peter Schmöller (35. und 64.), Sebastian Zielke (22.), Maximilian Baitz (55.), Kobinian Vollmann (67.) und Martin Younan (78.) machten das halbe Dutzend voll. Für den Ex-Bayernligisten Holzkirchen war der „Ehrentreffer“ von Sean Erten (57.) nur ein schwacher Trost.