„Große Kulisse, cooles Flutlicht – es wird ein richtig gutes Spiel“: SV Pullach zu Gast beim TSVW

Von: Umberto Savignano

Der SV Pullach muss am zweiten Spieltag gegen den Favoriten TSV Wasserburg ran. © Norbert Herrmann

Am zweiten Spieltag gastiert der SV Pullach beim TSV Wasserburg. Dort erwartet der SVP-Trainer Vinzenz Loistl immer ein schweres Spiel.

Pullach – Das hatten sich beide Mannschaften wohl anders vorgestellt: Sowohl der TSV Wasserburg als auch der SV Pullach, die heute um 19.30 Uhr am Inn aufeinandertreffen, verpassten mit einem 2:2 den gewünschten Sieg zum Saisonstart in der Landesliga Südost der Fußballer. Wobei die Wasserburger mit dem SV Bruckmühl auf dem Papier den etwas härteren Gegner hatten.

„Dort ist es nie einfach“, weiß der Pullacher Trainer Vinzenz Loistl, der den TSV zum engen Favoritenkreis auf den Aufstieg zählt. Die Wasserburger starteten im Wesentlichen mit dem vorhandenen Kader in die neue Runde, dazu kamen punktuelle Verstärkungen wie Offensivtalent Daniel Yordanov vom FC Deisenhofen.

Wasserburger spielten letzte Saison oben mit – Pullach kämpfte gegen den Abstieg

Deshalb ist ihr starker Ligaendspurt in der vergangenen Saison, mit dem sie sich vom Abstiegskandidaten noch fast zu einem Aufstiegsanwärter mauserten, durchaus ein Maßstab. Mit zehn ungeschlagenen Partien, darunter sieben Siege, hatten sie kräftig zur Aufholjagd geblasen, erst am letzten Spieltag platzten die Hoffnungen auf die sofortige Bayernliga-Rückkehr mit einer Niederlage bei Absteiger Brunnthal.

Die Pullacher mussten vor gut einem Jahr gemeinsam mit Wasserburg den bitteren Weg nach unten antreten, gerieten dann in der Landesliga ebenfalls in höchste Not und schafften die direkte Rettung auf den letzten Drücker. Mit einem ordentlich aufgepäppelten Aufgebot wollen sie nun im oberen Tabellendrittel mitmischen. Insofern war ihr 2:2 gegen den Neuling SV Neufraunhofen richtig ärgerlich.

Doch die klar dominierende SVP-Truppe biss sich an den defensiv geschickten und kampfstarken Niederbayern die Zähne aus. „Ich hoffe, Wasserburg steht nicht ganz so hinten drin wie Neufraunhofen“, sagt Loistl, der dem Duell entgegenfiebert: „Große Kulisse, cooles Flutlicht: Es wird ein richtig gutes Spiel, glaube ich. Wir freuen uns alle darauf.“

Pullach-Trainer Loistl mit Änderungen an der Startelf – Horndasch nach Verletzung wieder im Kader

In seiner Startelf nimmt der SVP-Coach vermutlich kleine Änderungen vor. So könnte diesmal Gilbert Diep statt Maximilian Stapf in vorderster Linie beginnen. Sicher ins Team rücken wird Nasrullah Mirza, der das Auftaktspiel nach seiner Einwechslung belebte. „Er ist technisch einer unserer besten Spieler“, so Loistl.

Erfreulich: Kapitän Mathis Horndasch, der am Wochenende beim 2:1-Testspielsieg der SVP-Reserve gegen den FC Unterföhring II sein Comeback nach seinem Außenbandanriss feierte, steht in Wasserburg zumindest im Kader. (UMBERTO SAVIGNANO)

SV Pullach: Dressel - Nsimba, Belachew, Radau, Marseiler, Mirza, Burghard, Zettl, Sütlü, Nguyen, Diep