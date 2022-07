Landkreis-Derby in der Bayernliga: FC Deisenhofen klarer Favorit gegen VfR Garching

Von: Umberto Savignano

Tabellenführer gegen Schlusslicht: Wenn der FC Deisenhofen am Samstag (14 Uhr) den VfR Garching zum Landkreis-Derby der Bayernliga Süd empfängt, sind die Favoritenrollen, nur eine Woche nach dem Saisonstart, klar verteilt.

Deisenhofen – Für den FCD spricht die spielerische Qualität, gepaart mit der nach einer zähen Frühjahrsrunde zurückgekehrten Leichtigkeit, dazu die durch Neuzugang Nico Karger noch gewachsene Offensivkraft (siehe Interview). Und auch in der Defensive machen die Blauhemden einen grundsätzlich sehr stabilen Eindruck, wenn da nur nicht diese Anlaufschwierigkeiten wären. Zwar kassierte der Spitzenreiter nach extrem frühen Gegentreffern in den vorangegangenen Partien (erste Minute im Test gegen Freising, zweite Minute beim Punktspielstart in Dachau) das 0:1 gegen den TSV 1860 Rosenheim erst in der 26. Minute. Doch waren diesmal nach der Trinkpause nur wenige Sekunden vergangen. Trainer Andreas Pummer ist sich des Problems bewusst und versucht gegenzusteuern: „Da schaue ich auch im Training drauf. Zwischen den Übungen nehmen manche vielleicht ein bisschen Gas raus, und dann kommt man eben einen Schritt zu spät.“ Das passiere dann auch gelegentlich im Ernstfall, was gegen einen stärkeren Kontrahenten fatale Folgen haben könnte.

Bislang haben die Deisenhofner diese Ausrutscher aber stets ausgebügelt, sowohl in Dachau als auch gegen Rosenheim feierten sie 4:1-Siege. Pummer will zwar einige defensive Schreckmomente auch gegen den Tabellenletzten nicht ausschließen: „Unsere Art zu spielen ist auch ein Spiel mit dem Feuer, da ist Risiko dabei, aber wir wollen so spielen.“ Doch er lässt keinen Zweifel, dass er weitere drei Zähler einplant: „Der Gegner ist eigentlich egal, wenn wir so spielen wie gegen Rosenheim und den Ball gut laufen lassen.“

Kanonenfutter sind die Garchinger trotz ihrer Niederlagen aber sicher nicht. Beim 0:2 gegen den Regionalliga-Absteiger und Mitfavoriten SV Schalding-Heining hielten sie ordentlich mit, beim 2:3 gegen Dachau hätten sie trotz 0:2-Rückstands nach acht Minuten fast noch gepunktet. Pummer betrachtet den Kontrahenten eher gelassen: „Es gibt ein paar Leute, die ich noch kenne. Mal schauen, ob Stephan Thee noch dort ist, der auch unter mir bei Türkgücü gespielt hat.“ Thee ist tatsächlich noch für den VfR im Einsatz, aber es wirkt nicht so, als ob der Routinier oder sonst wer Pummer erschrecken kann, denn auch die Breite seines Kaders stärkt die Überzeugung des FCD-Trainers. So seien zuletzt die Youngsters, der offensive Arien Kurmehaj und Verteidiger Quirin Kolb, nach ihrer Einwechslung sofort gut im Spiel gewesen: „Arien hatte gleich eine Chance, Quirin hat es auch gut gemacht. Die Mannschaft trägt sich.“

FC Deisenhofen: Caruso - Muggesser, Nickl, Köber, Vodermeier, Rembeck, Mayer, Müller-Wiesen, Gkasimpagiazov, Karger, Bachhuber