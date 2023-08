Landsberger sieht Brunnthal auf dem richtigen Weg

Von: Nico Bauer

Teilen

Brunnthal – So ganz ist der TSV Brunnthal noch nicht in der Bezirksliga angekommen. Mit drei Punkten aus vier Spielen ist die Bilanz des Landesliga-Absteigers nicht berauschend. Mit einem Heimsieg gegen den aktuellen Letzten VfL Denklingen (Samstag, 14 Uhr) kann man sich in der frühen Phase der Bezirksliga Süd wieder in das Mittelfeld einreihen. Am fünften Spieltag ist es noch zu früh für richtungweisende Spiele, aber ein gewisser Fingerzeig wird die Partie schon.

Derzeit stehen unten in der Liga fünf Mannschaften, die allesamt erst drei Punkte eingesammelt haben. Das Brunnthaler Torverhältnis von 7:7 ist das beste des Quintetts und zeigt, dass man immer irgendwie in der Nähe der zu vergebenden Zähler war.

Denklingen dagegen hat mit 6:13 Treffern den schlechtesten Wert und die meisten Gegentore der Liga. Mehr als drei im Durchschnitt und in den bisherigen vier Partien auch mindestens drei Gegentore ist viel. „Die stehen schlechter da, als sie sind“, warnt aber der Brunnthaler Trainer Janosch Landsberger. Man treffe eine körperlich sehr robuste Mannschaft, gegen die man auch dementsprechend gegenhalten müsse. Hoffnungen auf ein kleines Schützenfest mit Hackentrick und Fallrückzieher zerstört der Trainer im Ansatz: „Also einfach wird das nicht.“

Die Brunnthaler sind nach der Englischen Woche in der Liga froh, dass man diese Woche durchatmen konnte. Die Mannschaft hat wieder Kraft getankt und sich mit Zweikampf-Schwerpunkten in den Übungseinheiten auf das nächste Spiel eingestimmt. „Wir befinden uns auf einem ganz guten Weg“, sagt Janosch Landsberger. Und das sollte man nun mit dem zweiten Saisonsieg auch untermauern. NICO BAUER

TSV Brunnthal: Aufstellung: Neumair - Kornbichler, Neulinger, Richter - Rebenschütz, Fischer, Näther, Brunner, Gerschlauer (Greiner) - Keller, Porr.