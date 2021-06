Laut Bild-Zeitung: Sandro Wagner wird neuer Cheftrainer der SpVgg Unterhaching

Ehemaliger Nationalspieler wird befördert

Von Korbinian Kothny schließen

Die SpVgg Unterhaching hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Sandro Wagner übernimmt überraschend den Posten, nach nur einem Spiel als U19-Trainer.

Unterhaching - Das ist ein echter Hammer. Sandro Wagner wird laut der Bild-Zeitung ab sofort neuer Cheftrainer der SpVgg Unterhaching in der Regionalliga Bayern. Der ehemalige Bayern-Stürmer war ursprünglich als Trainer der U19 vorgesehen und stand am Wochenende beim 2:0-Sieg im Relegationsspiel zur Bundesliga gegen den 1. FC Schweinfurt 05 zum ersten Mal überhaupt an der Seitenlinie.

SpVgg Unterhaching: Sandro Wagner übernimmt von Arie von Lent

Die Spielvereinigung stand bisher ohne Cheftrainer für die neue Saison da, obwohl die Regionalliga-Saison bereits in drei Wochen am 17. Juli beginnt. Der bisherige Trainer Arie van Lent verließ die Vorstädter nach dem Abstieg aus der 3. Liga. Zuletzt hielten Robert Lechleiter und Roman Tyce, die beiden Co-Trainer der vergangenen Saison, interimsweise das Training ab. Viele gingen davon aus, dass der Absteiger mit dem Duo auch in die Saison starten wird.

Präsident Manni Schwabl ließ sich bei dem Thema in den vergangenen Wochen jedoch nicht in die Karten schauen und sprach lediglich davon den „bayrischen Klopp“ finden zu wollen. „Dies sei schwierig, aber nicht unmöglich“, erklärte der 55-Jährige. Mit Sandro Wagner hofft er nun die Ideallösung gefunden zu haben.

Der 33-Jährige wird damit nach nur einem Spiel als Cheftrainer der U19 befördert. Der ehemalige Nationalspieler beendete erst 2020 seine aktive Karriere und feierte am Wochenende überhaupt erst sein Debüt als Cheftrainer einer Mannschaft. Aktuell ist der dreimalige Deutsche Meister als ZDF-Experte bei der Europameisterschaft im Einsatz.

(Korbinian Kothny)