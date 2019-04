Leistenprobleme: Kann Maximilian Baitz für Kirchheim auflaufen?

Premiere für Kirchheimer SC

Kirchheim – Die Karten sind verteilt: Die Fußballer des Kirchheimer SC sind im Heimspiel gegen den FC Moosburg (Samstag, 14 Uhr) der klare Favorit: Und der Bezirksliga-Spitzenreiter will gegen den Vorletzten nichts anbrennen lassen.

Nach zwei Spielen ohne Sieg – das gab es in dieser Saison erst einmal, und zwar im August 2018 – hatten sich die Kirchheimer mit einem 3:0 beim FC Schwabing zurückgemeldet. Entsprechend selbstbewusst gehen sie in die Schlussphase der Saison. „Unsere Ausgangsposition hat sich ja nicht grundlegend verschlechtert“, stellte Steven Toy einmal mehr fest.

Der Kirchheimer Spielertrainer hatte in der Vorwoche personell kräftig durchrotiert und grübelt auch diesmal, wen er von Anfang an aufs Feld schickt. „Es drängen sich viele Spieler auf – der Konkurrenzkampf ist intern so groß, dass sich alle reinhängen.“ Auch deshalb werde seine Elf den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen. Zumal der Vorletzte aus Moosburg vor drei Wochen in Jetzendorf siegte (1:0) und der KSC in Kammerberg (0:1) einen Schuss vor den Bug bekam.

Florian Rädler steht nach seiner Verletzung erstmals wieder im Kader, neben dem beruflich verhinderten Timur Yunusov fallen auch die angeschlagenen Alexander Weiher und Alexander Fürthmaier aus. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Maximilian Baitz (Leistenprobleme). Nach Stand der Dinge geht die Begegnung am Samstag auf dem Kunstrasenplatz über die Bühne – es wäre Saison-Heimpremiere für den zuhause noch ungeschlagenen Spitzenreiter. guv

Voraussichtliche Aufstellung:Franz – Flohrs, Kaltenhauser, Toy, Martin – Zielke, Wilms, Jacobi, Pfeiffer – Karlin – Schmöller.