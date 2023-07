Leistung macht Mut, Ergebnis tut weh – VfR unterliegt nach 2:0-Halbzeitführung 1860-Reserve

Von: Nico Bauer

Am Ende musste sich der VfR (weiß) mit einer Niederlage verabschieden. © gerald Förtsch

Zur Halbzeit sah es noch so aus, als würde der VfR Garching mit einem Sieg in die Saison starten. Auf die letzten Meter gaben die Gäste den Dreier aber aus der Hand.

Garching – Was war das maximal bitter für den VfR Garching! Völlig überraschend führte der Bayernligist mit seiner komplett neu formierten Fußballmannschaft 2:0 beim TSV 1860 München II, um dann mit ganz späten Treffern zum 2:3 (2:0) alles zu verlieren. Die Leistung macht Mut, aber das Ergebnis tut sehr weh.

In der ersten Halbzeit waren die Garchinger der ganz klare Chef im Ring und machten wirklich alles richtig. Der VfR ließ für die Junglöwen mit einer fehlerfreien Defensive nichts zu und war nach vorne stets gefährlich. Deshalb war die Führung durch die beiden Treffer von Philipp Gmell (13.) und Marc Sodji (43.) völlig verdient. Mit etwas mehr Konsequenz wäre da vielleicht noch ein dritter Treffer im Bereich des Möglichen gewesen.

Nach der Pause ließ die Garchinger Dominanz etwas nach, aber der Sieg schien nicht wirklich in Gefahr zu geraten. Die Garchinger wurden nicht ernsthaft unter Druck gesetzt, machten aber zu wenig aus den durchaus vorhandenen Konterräumen.

Bis zur Trinkpause war alles im grünen Bereich. Dann waren die Garchinger mit ihren Kräften am Ende und die in der Relegation eingesetzten Spieler mussten ausgewechselt werden. So bekam das davor so perfekt funktionierende Kollektiv Risse – auch bei den anderen Spielen ließen die Kräfte nach.

Das machte dann die Wende möglich, die mit einem ganz billigen Tor nach einem Einwurf in der 80. Minute begann. 100 Sekunden später folgte der Ausgleich.

Und richtig wild war das Siegtor tief in der Nachspielzeit. Die Löwen bekamen einen arg zweifelhaften Handspiel-Freistoß, bei dem er Punkt der Ausführung noch etwas in die Mitte vor dem Tor verlegt wurde. Der Ball klatschte an den Pfosten, dann standen vier Löwen vor Keeper Bals und spielten mit Querpass noch das Tor entspannt aus. „Wenn da kein Abseits dabei war, dann fresse ich gleich zehn Besen“, spottete VfR-Trainer Nico Basta später. Nach der endlos bitteren Niederlage stellte er aber fest, dass ihn die Mannschaft mit einer 75 Minuten lang sehr starken Leistung überrascht hat. Die Garchinger haben sich ein Stück weit den eigenen Beweis der Konkurrenzfähigkeit geliefert. (Nico Bauer)