„Zwei Nächte nicht gerschlafen“: Liedl bringt den SV Pullach auf Kurs

Von: Umberto Savignano

Teilen

Traumhaftes Comeback: Theo Liedl führte den SV Pullach als Trainer zum 3:0-Sieg gegen den TSV Landsberg. © bro

Trainerwechsel geglückt. Wenige Tage nach der Entlassung von Trainer Orhan Akkurt schlagen die Raben den TSV Landsberg.

Pullach – Theo Liedls spitzbübisches Grinsen verriet Riesenfreude, aber beim genauen Hinsehen war auch jede Menge Erleichterung sichtbar. Und die wollte der Sportliche Leiter des abstiegsgefährdeten SV Pullach, der wenige Tage vor dem Heimspiel gegen den Aufstiegskandidaten TSV 1882 Landsberg Trainer Orhan Akkurt entlassen und sich selbst mit der Nachfolge betraut hatte (wir berichteten), gar nicht leugnen: „Ich habe zwei Nächte nicht geschlafen. Natürlich war ich nervös. Du weißt ja nie, was passiert.“

Was dann passiert ist, hätte sich Liedl gar nicht besser erträumen können: Der SVP gewann zu seinem Einstand nicht nur 3:0 (1:0), sondern lieferte auch eine bärenstarke Leistung ab. Der Sieg gegen den, allerdings arg enttäuschenden, Bayernligasechsten hätte durchaus höher ausfallen können.

Schon früh setzten die Raben das erste Zeichen: Gilbert Diep schickte Max Zander, der an Torwart Daniel Witetschek scheiterte, der Kopfball des nachsetzenden Diep wurde von einem Verteidiger vor der Torlinie abgeblockt (7.). Wenig später sorgte der frischgebackene Vater eines Sohnes für die Führung. „Um vier Uhr in der Früh kam die Nachricht, dass das Kind da ist und er spielen kann“, erzählte Liedl über seinen Kapitän Martin Bauer, der, obwohl übernächtig, während des gesamten Spiels und vor allem in dieser elften Minute wacher war als die Landsberger: Nach einer Ecke von Fabian Czech wuchtete er einen Flugkopfball zum 1:0 in die Maschen. Beinahe wäre Bauer nach einer Ecke von Mert Yildiz ein weiterer Kopfballtreffer gelungen, er verfehlte das Ziel nur haarscharf (36.). Auch nach einer tollen Kombination über Mathis Horndasch und Czech hätte das 2:0 fallen können: Zander war durch, spielte quer statt zu schießen, doch Yildiz verfehlte seinen Pass (45.).

Klug verteidigende Pullacher

Landsberg schaffte es nicht, gegen die so engagiert wie klug verteidigenden Pullacher um den überragenden Innenverteidiger Samir Gracic auch nur ansatzweise eine hochkarätige Chance herauszuspielen. Und das sollte im zweiten Durchgang so bleiben, in dem Diep nach einem Klasse-Konter über Zander und Czech bald zum 2:0 einschob (50.). Kurz zittern mussten die Raben nur bei Horndaschs verunglückter Kopfballabwehr, die auf dem Querbalken landete (54.). Danach hätten sie angesichts einiger brandgefährlicher Konter viel früher erhöhen müssen als in der Nachspielzeit, in der Vincent Traub eine Flanke von Mälek Amdouni zum 3:0 nutzte (90.+1).

„Es freut mich, dass wir umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten“, lobte Liedl sein Team. „Wir wollten defensiv gut arbeiten und eng stehen. Denn, wenn dann einer ausgespielt, ist gleich der nächste da. Und das haben wir heute geschafft. Wir sind als Mannschaft aufgetreten.“ Auch im Spiel nach vorne habe sein Team die Marschroute umgesetzt: „Wir wollten unsere Angriffe über außen vortragen, das haben wir in den letzten Tagen trainiert. Das ist uns auch gelungen. Alle drei Tore sind über außen gefallen.“

Nächste Woche wird Liedl wohl ein bisschen besser schlafen können: „Jetzt haben wir 36 Punkte und sind wieder bei den Leuten.“ Allerdings stehen seine Raben weiter unter Zugzwang, denn die Konkurrenten aus Gundelfingen, Kottern, Dachau und Wasserburg feierten ebenfalls Überraschungssiege.

Damit steht der SVP weiter auf Rang 15, zwei Plätze und zwei Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Liedl weiß, dass mit dem Überraschungscoup zu seiner Premiere noch nichts gewonnen ist: „Es war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber wir müssen das nächsten Sonntag in Garching bestätigen.“

SV Pullach – TSV Landsberg 3:0 (2:0)

SV Pullach: Krasnic - Burghard, Gracic, Amados, Horndasch, Yildiz (62. Amdouni), Eck (89. V. Traub), Bauer, Czech (83. Marseiler), Zander, Diep Tore: 1:0 Bauer (11.), 2:0 Diep (50.), 3:0 V. Traub (90.+1)