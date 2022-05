Liedl fordert absolute Entschlossenheit

Von: Umberto Savignano

SV Pullach im Gastspiel bei Jahn Regensburg II im Abstiegskampf schwer unter Druck.

Pullach – Die Taschenrechner laufen heiß im Abstiegskampf der Bayernliga Süd, zumindest bei den Beobachtern. Die Fußballer des stark gefährdeten SV Pullach sollten sich vor dem Gastspiel beim SSV Jahn Regensburg II am Samstag (14 Uhr) hingegen besser auf den Sport konzentrieren. „Wir rechnen nicht. Wenn man etwas erreichen will, muss man den Gegner schlagen, den man vor der Brust hat“, fordert Pullachs Sportlicher Leiter und Interimstrainer Theo Liedl einen entschlossenen Auftritt gegen den Tabellenvierten.

Vieles ist für die Raben noch möglich vor den letzten beiden Runden: Derzeit liegen sie auf Platz 15, bleibt es dabei, müssen sie in die Relegation. Der Rückstand auf die vor ihnen liegenden Mannschaften vom TSV Kottern und Türkspor Augsburg beträgt je vier Punkte. Dazu kommt eine weitere Hypothek: Im direkten Vergleich mit den Augsburgern ziehen die Raben den kürzeren. Sie gewannen zuhause 1:0, unterlagen auswärts 1:4. Auch bei Punktgleichheit mit dem TSV Kottern sähe es düster aus. Zwar steht es hier bei einem 1:0-Sieg und einer 0:1-Niederlage unentschieden, doch die Tordifferenz spricht eindeutig für die Allgäuer (minus sechs gegenüber minus 14).

Vier Zähler könnten Pullach nur dann zum direkten Ligaverbleib reichen, wenn sowohl Kottern als auch Augsburg überhaupt nichts Zählbares mehr holen. Denn dann hätten alle drei Teams 41 Punkte, es würde eine eigene Tabelle der Spiele untereinander gebildet, in der Türkspor Augsburg mit sieben Zählern vorne läge, gefolgt vom SVP (sechs) und Kottern (vier). Die Raben wären somit 14. und wahrscheinlich gerettet. Dies würde auch gelten, falls der TSV Dachau 65 mit zwei Siegen im Restprogramm noch zu dem Trio aufschließen würde. Dann läge Pullach in der internen Wertung des Quartetts sogar ganz vorne. Der Klassenerhalt wäre trotzdem nicht hundertprozentig sicher, denn der VfB Hallbergmoos könnte mit zwei Siegen und dann 42 Punkten an all diesen Teams vorbeiziehen.

Zwei Siege (am nächsten Wochenende empfängt man Schwaben Augsburg) wären für den SVP zwar keine Garantie, der Relegation zu entgehen, aber doch eine realistisch erscheinende Option. Kottern (in Ismaning und gegen Ingolstadt II) und Türkspor Augsburg (erst spielfrei und dann in Wasserburg) haben ebenfalls ein schwieriges Restprogramm und das Liedl-Team müsste nur einen der beiden Konkurrenten überholen. Denn es steht bereits fest, dass der 14. der Südstaffel einen besseren Punktquotienten aufweisen wird als der 14. der Nordgruppe, und somit in der Bayernliga bleibt. Übrigens könnte man die Zahlenspiele auch in die andere Richtung anstellen: Denn hinter dem SVP mit seinen 37 Zählern lauern Hallbergmoos (36), Dachau (35) und der TSV Wasserburg (34). Ein Team aus diesem Quartett wird am Ende direkt absteigen. Deshalb gilt für die Raben erst recht: Nicht rechnen, sondern Regensburg schlagen.

„Man kann nur an die Mannschaft appellieren: Wenn sie weiter in der Bayernliga spielen will, muss sie beide Spiele gewinnen. Dann haben wir noch eine Chance in der Relegation, was allerdings auch sehr hart wird“, so Liedl. In Regensburg wartet allerdings eine Hammeraufgabe, denn die Jahn-Reserve, gegen die der SVP schon das Hinspiel mit 1:5 verlor, hat bei zwei Punkten Rückstand zum SV Donaustauf noch Hoffnungen auf die Aufstiegsspiele zur Regionalliga. „Das ist eine junge, technisch gute, laufstarke Truppe, bei der einige das Ziel haben, Profi zu werden. Da müssen wir in den Zweikämpfen und mit der Erfahrung, die wir an der einen oder anderen Stelle haben, dagegenhalten“, sagt Liedl, der aber neben den zuletzt schon fehlenden Spielern (unter anderem Amados, Burghard, Sütlü, Knecht) auch auf Mälek Amdouni (Rotsperre) und Elias Eck (Studium) verzichten muss.

SV Pullach: Krasnic - Horndach, Gracic, Steinacher, Marseiler, Yildiz, Bauer, Heinzlmeier, Czech, Zander, Diep