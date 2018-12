„Liedl und Schmöller entpuppen sich als perfektes Harmonie-Duo“

Ein Kommentar von Umberto Savignano

von Umberto Savignano schließen

Das letzte Spiel des Jahres gewann der SV Pullach mit 4:2. Doch eine schlechte Nachricht gab es zum Schluss noch zu vermelden. Den Abgang von Frank Schmöller zum Saisonende.

Ein Kommentar von Umberto Savignano:

Als Manager Theo Liedl im Herbst 2013 auf Trainersuche für den SV Pullach war, fiel schnell der Name Frank Schmöller. Doch viele Kenner der Münchner Amateurszene zweifelten damals, ob der Ex-Profi der Richtige für die Raben wäre. Zwar gab es an seinen sportlichen Erfolgen nichts zu rütteln, er hatte den SV Heimstetten von der Bezirksoberliga in die Bayernliga geführt, war mit dem FC Ismaning Bayernliga-Meister geworden. Doch Liedl und Schmöller, zwei Alphatiere, denen nichts ferner liegt als angepasste Phrasendrescherei, die offen ihre Meinung sagen und sich dabei wenig darum scheren, wem die gefällt: Das würde nie gutgehen können.

Nun, die Pullacher Fußballgeschichte zeigt: Es ging sogar sehr gut. In den vier Spielzeiten, in denen er von Anfang bis Ende verantwortlich war, holte Schmöller drei zweite Plätze und einmal den Titel – der Höhepunkt der Raben-Historie. Die angeblich so streitbaren Geister Liedl und Schmöller entpuppten sich als perfektes und harmonisches Duo. Mittlerweile ist der SVP ohne den Coach kaum mehr vorstellbar. Es ehrt Schmöller zudem, dass er Liedls Verdienste und den Charakter seiner Spieler hervorhebt. Dabei ist nicht zuletzt seine Leistung, ein Team ohne Aufstiegsperspektive immer wieder an die Spitze zu führen. Kein Zweifel, dass er bis zum Saisonende Gas geben wird, um in der Bayernliga zumindest Zweiter zu werden. Und man darf gespannt sein, wie es dann weitergeht. Mit Schmöller und mit dem SV Pullach.