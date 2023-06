3. Liga als Zuschauermagnet

Von: Robert Gasser

Das Fernsehen berichtet inm der kommenden Saison ausführlich über die Spiele in der 3. Liga. © Imago

68 Spiele im Free TV und lange Zusammenfassungen – Schwabl: „ Mannschaften sind brutal“

Unterhaching – Die Fans der SpVgg Unterhaching dürfen sich freuen: MagentaSport hält auch in der Saison 2023/24 die TV-Rechte für die 3. Liga – und die ARD und die 3. Programme zeigen dank einer Sublizenz 68 Spiele live.

Die 3. Liga boomt und verzeichnet Rekord-Zuschauerzahlen. Über drei Millionen Fans füllten in der vergangenen Saison die Stadien der Drittliga-Vereine. Und im Fernsehen sorgt die 3. Liga mit ihren zahlreichen Traditionsvereinen aus dem gesamten Bundesgebiet für hohe Einschaltquoten. So verfolgten in der abgelaufenen Saison rund 25 Millionen Zuseher die Fußballspieler live vor dem Fernsehen. In den Stadien wurde mit 3,1 Millionen Besuchern ein Rekord aufgestellt. „Diese 3. Liga macht jede Saison mehr Spaß, liefert beständig bis zur Schlussminute des letzten Spieltags beste Unterhaltung, viele Überraschungen, tolle Fans und ehrlichen Fußball“, freut sich Magenta-TV Chef Arnim Butzen. Zum Quotenhit wurde die Exklusiv-Übertragung zwischen dem TSV 1860 München und Dynamo Dresden, die über 300 000 Zuschauer vor dem TV verfolgten.

Wie in der vergangenen Saison hält Magenta Sport die Exklusivrechte für die 3. Liga. Die ARD und ihre 3. Programme haben sich aber für die kommenden drei Jahre eine Sublizenz gesichert und zeigen 68 Spiele pro Saison im Free-TV.

Die TV-Gelder steigen durch den Deal zwischen „MagentaSport“ und der ARD nicht, dennoch kassieren die Klubs (U23-Teams ausgenommen) künftig so viel wie nie zuvor. Statt wie bisher rund 880 000 Euro sind es nun 1,3 Millionen Euro pro Verein – das entspricht einem Plus von 67 Prozent. Der DFB kassiert derweil rund 2,6 Millionen Euro pro Saison. Einen Teil des Geldes wird der Verband dazu verwenden, um erstmals offizielle Spieldaten zur 3. Liga zu erheben. Diese sollen den Klubs dann kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

So genannte Highlight-Pakete haben im Free-TV ARD/ZDF sowie im Pay-Segment DAZN und Sky erworben. ARD und ZDF können von jeder Partie Zusammenfassungen in einer Länge von bis zu 18 Minuten zeigen, DAZN und Sky von jeweils bis zu sechs Minuten – und zwar sowohl frei empfangbar als auch im Pay-Bereich. Auch auf MagentaSport sind die Höhepunkte aller Spiele wie bisher zu sehen.

Unter den 20 Teilnehmern der kommenden Drittliga-Saison befinden sich zahlreiche Traditionsvereine – Hochspannung und Spitzenfußball ist garantiert. Nach dem Erfolg in der Relegation kehrt auch die SpVgg Unterhaching in den Profifußball zurück. „Das wird eine Riesenherausforderung. Wenn du die Mannschaften dort siehst, die sind ja brutal“, schwärmt Hachings Präsident Manni Schwabl. Zum ersten Mal seit 2021 wird es nach dem Aufstieg wieder zu zwei Derbys zwischen dem TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching kommen.

Haching-Boss Manfred Schwabl freut sich auf die 3. Liga mit ihren vielen Top-Vereinen. © IMAGO