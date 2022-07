Vor Liga-Auftakt gegen den FC Unterföhring - Seidl fordert Geduld beim TSV Grünwald

Von: Umberto Savignano

Trainer des TSV Grünwald Florian de Prato © Dieter Michalek

Der TSV Grünwald nahm diesen Sommer einen Umbruch im Kader durch. Da kommt mit dem Favoriten aus Unterföhring ein schwerer Brocken auf den TSV zu.

Grünwald – Nach dem Verlust vieler Leistungsträger und einer Vorbereitung mit einigen Personalsorgen geht es für den TSV Grünwald gleich richtig in die Vollen: Zum Landesligastart erwarten die Grün-Weißen am Samstag (16 Uhr) mit dem FC Unterföhring einen der Top-Favoriten.Pau l Seidl gibt sich deshalb zum Einstieg bescheiden: „Wir müssen dem Umstand ins Auge sehen, dass wir einen Umbruch der ersten Kategorie hatten.

Deshalb werden wir eine gewisse Geduld und auch Leidensfähigkeit aufbringen müssen“, sagt der TSV-Fußballboss, und: „Ich glaube nicht, dass wir in den ersten Spielen, überspitzt gesagt, alles in Grund und Boden spielen. Wir werden einige Zeit brauchen, denn wir haben jede Menge Quereinsteiger, die erst im Lauf der Vorbereitung dazugestoßen sind.“

Florian de Prato freut der realistische Blick des Vorstands auf die aktuellen Möglichkeiten: „Wir brauchen tatsächlich Zeit und Geduld. Es ist gut, wenn der Boss das auch sagt. Denn viele neigen dazu, in Panik zu verfallen. Und wir haben ein straffes Programm mit dem Zweiten und Dritten aus der vergangenen Saison innerhalb kürzester Zeit.“ Denn es folgen für den TSV die Partien beim Wiederaufsteiger ASV Dachau am Dienstag und gegen den ebenfalls hoch gehandelten FC SF Schwaig, der in der vergangenen Saison unmittelbar hinter den erst in der Relegation gescheiterten Unterföhringern auf Rang drei landete.

Da kommen die jüngsten Ausfälle zur Unzeit. So verletzte sich Leon Sammer beim 0:1 im Pokal-Derby gegen den TSV Brunnthal: „Er hätte eine echte Stütze werden sollen, hat jetzt wieder eine Kapselverletzung. Das nervt mich. Wenn wir Glück haben, kann er am Montag wieder einsteigen“, so de Prato. Der aus der zweiten Mannschaft hochgezogene Manuel Bader, der sich dank einer starken Vorbereitung für die Startelf empfohlen hat, fällt wegen Krankheit aus, hinter dem Einsatz des ebenfalls gesundheitlich angeschlagenen Marc Koch steht ein Fragezeichen. Und den von Seidl genannten Quereinsteigern fehlt noch die Fitness. Luciano Grünwald, 18, aus der U19 des FC Augsburg, hatte zuletzt bei den Schwaben aus gesundheitlichen Gründen kaum Einsätze. De Prato hält aber viel von ihm: „Ein Linksfuß mit guter Technik, der eine echte Verstärkung auf der linken Abwehrseite werden kann.“

Auch Rückkehrer Alexander Rojek braucht noch Zeit: „Er hat zwei Trainingseinheiten mitgemacht, wird aber schon auf der Bank sitzen, weil er uns auch bei einem 15-Minuten-Einsatz helfen kann“, so de Prato. „Ich kenne ihn noch als ganz jungen Spieler aus Garching. Er hat eine hohe Veranlagung und wird noch Gold wert sein. Bis er fit ist, wird es aber Oktober werden.“Die Lage bei Tomislav Bakovic ist laut Coach ebenfalls speziell: „Er betreibt mit einem Freund ein Café in Berlin, ist dort öfter. Wenn er hier ist, macht er jede Trainingseinheit mit. Aber wenn die anderen topfit sind, kann es sein, dass er nur Ersatz ist, obwohl uns seine Art zu spielen, weiterbringen würde. Man sieht, dass er auf hohem Niveau gespielt hat.“

Trotz der vielen Fragezeichen wittert de Prato zum Auftakt eine Chance, denn unter den gegebenen Umständen habe sich sein Team gut entwickelt: „Unterföhring ist auf keinen Fall schlechter geworden, aber jeder steht bei null. Und wir werden auch Top-Jungs für diese Liga auf dem Feld haben.“ (Umberto Savignano)

Kader:

Leopold Bayerschmidt, Kevin Mertes; Marco Bornhauser, Marc Koch, Sebastian Koch, Markus Kreuzeder, Roberto Nizzardo, Luis Heinzlmeier, Luciano Grünwald, Vincent Traub, Fabian Traub, Manuel Bader, David Wörns, Leon Sammer, Tomislav Bakovic, Bara Tekeli, Dario Matijevic, Marko Sumanovac, Tassilo Körner, Dimitrios Vourtsis, Luca Tschaidse, Alexander Rojek, Harouna Boubacar, Andre Gasteiger