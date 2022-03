Bayernliga Süd: Linsbichler knipst für die Löwen - Alarmglocken bei Dachau

In der Bayernliga Süd klingen beim TSV 1865 Dachau die Alarmglocken: Durch die unglückliche 0:1-Niederlage in Gundelfingen ist das Team von Spielertrainer Fabian Lamotte bereits seit 13 Spielen sieglos.

München – Die Gäste hatten zwar in diesem Kellerduell mehr vom Spiel, zeigten aber erneut vor dem gegnerischen Tor Nerven: Bereits in der 34. Minute erzielte Jan-Luca Fink den entscheidenden Treffer für die Gastgeber.

Die besten Möglichkeiten für die Dachauer vergaben Daniel Leugner (44.), Coach Lamotte (56.) und Stefan Vötter (79.) Durch die Negativspirale sind die Dachauer auf einen Abstiegs-Relegationsrang abgerutscht.

Mit erheblichen Personalsorgen war indes der FC Deisenhofen zum Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg II gereist. Dann verteilte das Team von Trainer Hannes Sigurdsson auf dem Kunstrasenplatz auch noch Geschenke, verspielte einen 2:0-Vorsprung und musste sich in der Endabrechnung mit einem 2:2 begnügen. In der 19. Minute gelang Michael Bachhuber mit dem 0:1 der zehnte Saisontreffer. Und in der 33. Minute legte Deisenhofen nach, denn Tobias Rembeck traf zum 0:2-Pausenstand. Aber das Auslassen weiterer guter Möglichkeiten sollte sich rächen. Eine Minute nach dem Seitenwechsel erzielte Enrico Berglas den Anschlusstreffer für die Reserve des Zweitligisten. In der 63. Minute schnürte der Regensburger Winterneuzugang einen Doppelpack, Deisenhofen musste mit nur einem Punkt vorliebnehmen und bleibt im Tabellen-Mittelfeld hängen.

Ebenso wie der an diesem Wochenende spielfreie FC Ismaning, bei dem drei Punkte weniger auf der Habenseite stehen als bei Deisenhofen. Noch mal zwei Punkte weniger stehen für den TSV 1860 II zu Buche. Mit dem 3:0-Heimerfolg am Sonntag über den TSV Wasserburg aber gelang Frank Schmöllers Junglöwen der vom Trainer geforderte Befreiungsschlag. „Jeder, der die Tabelle lesen kann, weiß um die Wichtigkeit dieses Spiels“, hatte Schmöller vor der Partie betont, er erwartete deshalb „die entsprechende Leistung auf dem Platz“. Sein Team lieferte ab: Dem 22-jährigen Österreicher Tim Linsbichler, am Freitag auch beim 2:0-Erfolg der Profis in der 3. Liga über den SC Verl in der Schlussviertelstunde aktiv, gelang mit dem Führungstreffer endlich sein erstes Tor im Löwen-Trikot (22.). Wasserburgs Lucas Knauer legte per Eigentor nach (54.), Lorenz Knöferl, ebenfalls mit bereits zwei Profieinsätzen in dieser Spielzeit, erzielte den Treffer zum Endstand (65.).

Das Kellerduell zwischen dem SV Pullach und dem VfB Hallbergmoos dagegen endete torlos. Begrenzte Freude darüber kam einzig bei den Gästen aus der Flughafen-Gemeinde auf. Während Orhan Akkurts Pullacher in den beiden immens wichtigen direkten Duellen mit Wasserburg und Hallbergmoos lediglich einen Zähler verbuchten und damit weiter einen direkten Abstiegsplatz belegen, bestätigte der VfB seinen Aufwärtstrend. Zum sechsten Mal in Serie blieb die Mannschaft von Spielertrainer Matthias Strohmaier unbesiegt.

Auf dem Weg aus dem Keller schien zuletzt auch der VfR Garching zu sein. Unter dem 29-jährigen Trainer Nico Basta schien das Team auf den Erfolgsweg zurückgekehrt zu sein. Umso überraschender kam vor diesem Hintergrund die heftige 0:6-Heimpleite am Sonntag gegen den SV Donaustauf. Eröffnet wurde der Torreigen vom Ex-Lucas Hufnagel. Nach dem Wiederanpfiff kassierte auch noch Garchings Christian Wimmer einen Platzverweis wegen groben Foulspiels (66.). Die Gäste aber zeigten sich gnädig und beließen es beim halben Dutzend. Dank der guten Ergebnisse zuvor rangiert der VfR dennoch weiter auf einem Nichtabstiegsplatz, die Sorgen allerdings nehmen nach diesem herben Dämpfer naturgemäß wieder zu. (KLaus Kirschner/Matthias Horner)