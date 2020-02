Live-Ticker: Vorn und hinten treffsicher - Stroh-Engel nicht zu bremsen

3. Liga, 25. Spieltag: Hallescher FC - SpVgg Unterhaching

Bleibt die SpVgg auch im achten Spiel in Folge ohne Niederlage? Mit dem Halleschen FC haben die Hachinger noch eine Rechnung offen. Der Live-Ticker.

Vorbericht: SpVgg Unterhaching in Halle zu Gast

Unterhaching/Halle - Die Spielvereinigung möchte ihre Serie auch beim kriselnden Halleschen FC ausbauen und weiter im Aufstiegsrennen zur 2. Bundesliga mitmischen. Eigentlich galt auch Halle als aussichtsreicher Kandidat - allerdings hat der Klub seit Anfang Dezember kein Spiel mehr gewinnen können.

Wie stark die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner bis zum 17. Spieltag war, verdeutliche auch das Hinspiel Ende August im Hachinger Sportpark: Mit 3:0 setzte sich der HFC gegen Haching durch. Trotz einer ausgeglichenen Partie schlugen die Sachsen dreimal eiskalt durch Julian Guttau, Terrence Boyd und Patrick Göbel zu und nahmen die Punkte mit nach Sachsen-Anhalt.

Hallescher FC: Ende November noch auf Rang zwei

Am Sonntagnachmittag werden die Karten wieder neu gemischt. Während es die Mannschaft von Trainer Claus Schromm am vergangenen Spieltag gegen Viktoria Köln verpasste, mit einem Sieg noch mehr Boden auf Ingolstadt und Duisburg gutzumachen, kam Halle am vergangenen Montag im Grünwalder Stadion unter die Räder. Mit einer heftigen 1:6-Packung gegen die U23 des FC Bayern München kehrte der HFC aus München zurück.

Halle, das bis zum 17. Spieltag noch Tabellenzweiter war und vom Aufstieg träumen durfte, wurde durch die Sieglos-Serie inzwischen bis auf Rang 12 durchgereicht und hat nur noch sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Haching hingegen will mit einem Sieg Rang seine Ambitionen auf die 2. Bundesliga untermauern. Anpfiff der Partie im Erdgas-Sportpark ist um 14 Uhr.

