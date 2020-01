Unterhaching gegen Würzburg im Live-Ticker: Hains Treffer zum 1:0 zählt nicht 

Ähnliches Spektakel wie im Hinspiel?

Nach fünf Wochen Pause startet für Unterhaching heute wieder der Alltag in der 3. Liga. Die SpVgg tritt in Würzburg an. Wir berichten im Live-Ticker.

Die SpVgg Unterhaching muss am 21. Spieltag der 3. Liga zu den Würzburger Kickers .

Unterhaching hat sich in der Winterpause mit zwei Neuzugängen verstärkt.

Das Hinspiel endete spektakulär mit 5:4 für die Rot-Blauen.

Würzburg/Unterhaching - Zum Rückrunden-Auftakt muss das Team aus dem Münchner Süden zum bayerischen Derby nach Würzburg reisen. Die Zielvorgabe ist klar. Drei Punkte sollen her, wenn die Rot-Blauen weiter im Aufstiegsrennen mit dabei sein wollen. Und das wollen die Hachinger unbedingt. Allein schon aus finanziellen Gründen wäre ein baldiger Aufstieg in die 2. Liga enorm wichtig. Denn, wie Präsident Manfred Schwabl betont, in der 3. Liga müsse jeder Verein jeden Tag ums Überleben kämpfen.

Die Voraussetzungen für den ersten Dreier nach der Winterpause sind gut. Im Winter wurde die Mannschaft noch einmal verstärkt. Felix Müller (SV Sandhausen) und Alexander Fuchs (1. FC Nürnberg) stießen zum Tabellenfünften der 3. Liga. Außerdem scheint Stürmer Stephan Hain seinen Torriecher wiedergefunden zu haben. Nach einer von Verletzungen durchzogenen Hinrunde ohne Ligatreffer war der 31-Jährige beim Testspiel gegen Erzgebirge Aue gleich zweimal erfolgreich.

Hinspiel war ein echtes Tore-Spektakel

Die Hachinger dürften nach dem Hinspiel vor der Qualität der Würzburger gewarnt sein. In der 88. Minute war die Spielvereinigung damals mit 2:4 im Rückstand gelegen, ehe drei Tore das Spiel noch auf den Kopf stellten. Die Rot-Blauen gewannen am Ende 5:4. Die weitere Saison verlief für beide Teams allerdings nicht annähernd so spektakulär, wie sie begonnen hatte. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive gab es bei den Rot-Blauen nicht mehr so viele Tore in einem Spiel.

Die Würzburger Kickers haben sich dagegen seit dem verkorksten Saisonstart mit fünf Niederlagen in sieben Spielen erholt. Mit 27 Punkten steht das Team mittlerweile im Mittelfeld der Tabelle. Sieben Punkte trennen sie von einem Abstiegs-Relegationsplatz, sechs Punkte von der Aufstiegs-Relegation. Der Rückrunden-Auftakt ist auch für sie ein erster Wegweiser, wohin die Reise im weiteren Saisonverlauf gehen wird.