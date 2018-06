Live-Ticker: Dornach ist bereit für das Finale gegen Gräfelfing

Relegation zur Bezirksliga

von Patrik Stäbler schließen

Im Kampf um das Ticket für die Bezirksliga treten der SV Dornach und der TSV Gräfelfing an diesem Sonntag um 16.30 Uhr auf neutralem Platz gegeneinander an – auf der Sportanlage des TSV Großhadern an der Heiglhofstraße.

Dornach – Wobei dieser Spielort ganz so neutral dann doch nicht sei, bemängelt SVD-Trainer Anton Plattner. „Wir sind da ein bisschen unglücklich drüber. Gräfelfing fährt dort drei Kilometer hin – wir dreißig.“

Doch auch dieser Wermutstropfen kann dem Coach die Zuversicht nicht rauben. „Für uns ist‘s ein richtiges Auswärtsspiel, und auswärts haben wir diese Saison ja oft besser gespielt“, betont Plattner. Seine Marschroute ist klar: „Unser Ziel war von Anfang an der Aufstieg. Und das wollen wir jetzt erreichen.“ Dazu braucht es am Sonntag einen Sieg gegen den TSV Gräfelfing, den Tabellendritten der Kreisliga 2, der im Relegations-Halbfinale am vergangenen Mittwoch die in der Liga vor ihm platzierte DJK Pasing mit 1:0 niedergerungen hat – per Last-Minute-Treffer in der Nachspielzeit.

Ungleich weniger spannend ging‘s in Lohhof zu, wo der SV Dornach zeitgleich den SV Günding mit 3:1 bezwang. „Es war ein gutes Spiel, wir waren lauf- und zweikampfstark, und ich war wirklich zufrieden“, lobt Plattner. Vonseiten des Gegners wird den Dornachern die Favoritenrolle zugeschrieben, doch davon will deren Trainer nichts wissen: „In so einem Spiel kommt viel auf die Tagesform an. Einen Favoriten gibt es da nicht.“

Personell sind bei Dornach alle Mann an Bord; anders als am Mittwoch wird auch Rückkehrer Daniel Mosig wieder im Kader stehen. In zwei Kleinbussen werde man sich am Sonntag auf den Weg nach Großhadern machen, sagt Anton Plattner. Auch Fahrer habe man bereits organisiert, „denn wenn wir gewinnen sollten, dann will der eine oder andere doch vielleicht einen Schluck Bier trinken“, sagt der Coach. Ansonsten aber sind jegliche Feier-Vorbereitungen tabu. „Wir werden so oder so nach dem Spiel gemeinsam nach Dornach zurückfahren, um die Saison dort abzuschließen.“

Und schon auf dieser Heimreise könnten die SVD-Kicker womöglich ganz und gar nicht mehr unglücklich darüber sein, dass sie nicht nur drei sondern dreißig Kilometer fahren müssen. Denn die rauschendsten Aufstiegspartys, das weiß ein jeder Fußballer, steigen nicht selten im Mannschaftsbus.