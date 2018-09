Live-Ticker: Dornacher freuen sich auf die Herausforderung beim TSV Jetzendorf

Plattner erklärt Begegnung zum Spitzenspiel

Trainer Anton Plattner erklärt die Begegnung zu einem Spitzenspiel – und die Fußballer des SV Dornach freuen sich so richtig auf die Herausforderung TSV Jetzendorf (Sonntag, 15 Uhr), wollen es besser machen als zuletzt beim Bezirksliga-Tabellenführer SV Sulzemoos.

„Wir wollen uns mit diesem Gegner messen“, sagt Plattner, der sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge an das 1:2 in Sulzemoos erinnert. „Wir haben da so gut mitgespielt, und wenn wir unsere taktische Grundordnung über neunzig Minuten halten, haben wir in Jetzendorf eine Chance.“

Im Spiel beim Tabellendritten müssen die Dornen allerdings auf Daniel Mosig verzichten: Der Offensivakteur klagte im Dienstagstraining über heftige Bauchschmerzen und kam dann ins Krankenhaus – in einer Not-Operation wurde dem 27-Jährigen der Blinddarm entfernt. „Es war ziemlich kritisch, aber er hat die OP gut überstanden“, sagt Plattner. Mosig wird voraussichtlich erst zur Rückrunde wieder zur Verfügung stehen. In Jetzendorf – die Elf kassierte erst zwei Niederlagen, aber auch schon 18 Gegentore – fehlt Dornach zudem der Rot-gesperrte Johannes Hornof.

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic – Wagatha, Hanusch, Leidecker, Merdzanic – Partenfelder, Soheili, Mrowczynski, Finke – Kirmeyer, Goßner