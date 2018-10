Live-Ticker: Unterföhring vor Partie mit Ex-Trainer: „So lange wie möglich ein 0:0 halten“

Vor Duell mit Türkgücü: „Wir ganz klarer Außenseiter“

von Nico Bauer schließen

Es geht zurück nach Heimstetten, aber diesmal ist Bayernligist FC Unterföhring wieder echter Gast. In der vergangenen Saison trug er seine Regionalliga-Heimspiele in der Nachbargemeinde aus und nun geht es dort am Sonntag (17 Uhr) zum SV Türkgücü-Ataspor, der quasi der neue Untermieter des SV Heimstetten ist.

Unterföhring – Die FCU-Fußballer kommen an die alte Heimstätte als krasser Außenseiter, für die schon ein Punktgewinn ein gefühlter Sieg wäre.

„Für uns ist das ein ganz normales Spiel“, sagt FCU-Trainer Peter Faber, den eine Erkältung diese Woche richtig erwischt hat. Bei seinem kickenden Personal fällt aber nur Leo Mayer krank aus. Andreas Faber war zuletzt von einer leichten Zerrung gehandicapt, dürfte aber spielen können. Er ist einer der alten Hasen des FCU, die sich noch gut an die Ära von Andreas Pummer erinnern kann. Vom Ex-Kicker stieg dieser an der Bergstraße über den Co-Trainer zum Cheftrainer auf und krönte diese dreieinhalb Jahre mit dem Regionalliga-Aufstieg. Im Sommer vergangenen Jahres wechselte er dann zu den finanziell potenten Türken, stieg in die Bayernliga auf und soll nun sein persönliches Aufstiegstriple klar machen mit dem Sprung in die Regionalliga.

„Wir fahren als ganz klarer Außenseiter nach Heimstetten und wollen so lange wie möglich ein 0:0 halten“, sagt Peter Faber. Er hofft, dass sein Team direkt da weiter macht, wo es zuletzt bei dem 2:0-Sieg gegen den SSV Jahn Regensburg II aufgehört hat. Ein kleines Vorbild könnte ausgerechnet Nachbar FC Ismaning sein, der zu Saisonbeginn den Münchner Türken mit 90 Minuten Mauertaktik den Spaß am Spiel raubte und ein 0:0 erzwang. „Wir wollen mindestens einen Punkt mitnehmen“, sagt Faber, der mit einem dreckigen 0:0 auch gut leben könnte.

Voraussichtliche Aufstellung: Shorunkeh-Sawyerr – Arifovic, Bittner, Cuni, Putta – Küttner, Lüftl, Olwa-Luta, T. Bakovic, Wolf-Weisbrod – Faber.