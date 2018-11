Live-Ticker: Garching nach Absturz im Kellerduell

Wichtige Partie gegen Rosenheim

von Matthias Horner schließen

Dass der VfR Garching vor einer komplizierten Saison stehen würde, war schon im Mai absehbar. Nachdem Daniel Webers Mannschaft die Regionalliga-Spielzeit 2017/18, die dritte in der viertklassigen bayerischen Premiumliga, auf Platz vier abgeschlossen hatte, war klar:

Das wird nicht mehr zu toppen sein. Voraussichtlich niemals. Stieß der VfR doch damit in Sphären vor, für die er weder strukturell noch finanziell oder personell ausgelegt ist. Vor ihm lagen in der Abschlusstabelle nur noch der TSV 1860, der FC Bayern II und der 1. FC Schweinfurt 05, die allesamt unter Profibedingungen arbeiten. Davon kann beim VfR keine Rede sein.

So stellte man sich in Garching schon im Sommer darauf ein, dass der Höhenflug im neuen Spieljahr zwangsläufig ein Ende finden muss. Dass die Weber-Elf jedoch nach der Hinrunde mitten im Abstiegskampf steckt, überrascht dann doch. Lediglich 18 Zähler stehen nach der ersten Saisonhälfte zu Buche, laut dem 45-jährigen Trainer „sechs bis acht zu wenig“. Von den letzten elf Partien konnte nur eine gewonnen werden, der Druck vor dem Rückrundenauftakt an diesem Samstag (14 Uhr, Garmin Stadion am See) gegen den TSV 1860 Rosenheim ist damit so groß wie schon lange nicht mehr beim zuletzt so erfolgsverwöhnten VfR. Nach zuvor fünf Unentschieden in Folge wurde zum Abschluss der Hinserie das Heimspiel gegen den abstiegskampferprobten TSV Buchbach mit 1:3 verloren. Die Weber-Elf offenbarte dabei etliche Defizite, die sich im Kampf um den Ligaverbleib selten als hilfreich erwiesen: Mangelnde Durchschlagskraft in der Offensive war gepaart mit Anfälligkeit bei Kontern.

„Wir sind eine spielstarke Mannschaft“, betont Weber gebetsmühlenartig, zu selten aber kann seine Elf diese Vorzüge derzeit abrufen. Entscheidend sei nun, so der VfR-Coach, „im Kopf stark zu bleiben“. Mit den Rosenheimern, die schon das Hinspiel mit 3:2 gewonnen hatten, erwartet die Weber-Elf nun allerdings eine undankbare Aufgabe. Im Gegensatz zum VfR waren sie von Anfang an auf Abstiegskampf eingestellt, die beiden jüngsten Auswärtsspiele konnten ohne Gegentor gewonnen werden. Zudem verlor Garching drei der letzten vier Duelle mit Rosenheim und blieb dabei ohne Sieg.

Immerhin: Noch rangiert der VfR über den Relegations- und Abstiegsplätzen. Der Vorsprung auf den Tabellenletzten aus Heimstetten aber ist mit nur zwei Zählern arg dünn, die punktgleichen Rosenheimer belegen mit Rang 15 den ersten Relegationsplatz.

Hoffnung spendet auch der Blick in den Rückspiegel. Selbst in der so erfolgreichen Vorsaison hatte der VfR im Oktober fünf von sechs Spielen verloren, um anschließend mit zwei Siegen vor der Winterpause den Startschuss für die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte zu geben.