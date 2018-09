Live-Ticker: Kirchheimer SC zu Gast bei Wundertüte VfB Eichstätt II

Spielertrainer Steven Toy bleibt auf dem Boden

Die Karten sind klar verteilt, und die Bezirksliga-Fußballer des Kirchheimer SC fahren als eindeutiger Favorit zum Schlusslicht VfB Eichstätt II (Samstag, 16.30 Uhr).

Drei Siege in Serie, 13:0 Toren – die KSC-Bilanz kann sich sehen lassen. Doch Kirchheims Spielertrainer Steven Toy bleibt auf dem Boden.

Zum einen sei die Eichstätter Reserve „so etwas wie eine Wundertüte“, weil man nie so genau wisse, wie der Kader bestückt sei. Und diesmal geht das Regionalliga-Spiel der Ersten bereits am Freitag über die Bühne. Zum anderen muss Toy sein Team gegenüber dem 6:0 in Moosburg umbauen.

Noel Pfeiffer ist am vergangenen Samstag „die Schulter ein- und wieder rausgesprungen“, wie Toy erklärt. Die Vorrunde ist für den Mittelfeldspieler gelaufen: Knorpelschaden, Haarriss im Knochen, Sehne angerissen. Mit Marco Flohrs (beruflich verhindert) und Alexander Fürthmaier (privat verhindert) fehlen die zwei Doppel-Torschützen der Vorwoche. Samuel Kaltenhauser und Mark Koblicek haben sich in den Kurzurlaub verabschiedet.

Voraussichtliche Aufstellung: Franz – Martin, Wilms, Toy, Maiberger – Branco de Brito, Baitz, Iliev, Rädler – Karlin – Jacobi