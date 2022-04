TSV 1860 Rosenheim gegen SpVgg Unterhaching LIVE: Blitzstart! Fenninger trifft für Schlusslicht

Von: Paul Ruser

Teilen

Traf beim letzten Heimsieg gegen den SV Schalding doppelt und sich auf Rang eins der Torschützen-Liste: Patrick Hobsch (2.v.li.). © lackovic

Am 32. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt der TSV 1860 Rosenheim die SpVgg Unterhaching. Die Hachinger sind seit drei Spielen ungeschlagen. Der Live-Ticker.

Am 32. Spieltag der Regionalliga Bayern ist die SpVgg Unterhaching zu Gast beim TSV 1860 Rosenheim.

Das Hinspiel konnte die Spielvereinigung in einem furiosen Duell mit 5:4 für sich entscheiden.

Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Rosenheim/Unterhaching - Gegen die Gastgeber aus Rosenheim geht die Spielvereinigung aus Unterhaching als klarer Favorit ins Rennen. Im Hinspiel belohnten die beiden Kontrahenten den Besuch der rund 1.200 Zuschauer im Alpenbauer Sportpark mit einem Neun-Tore-Spektakel. Damals war die Ausgangslage ähnlich wie heute: Rosenheim führte die Tabelle von unten an, Haching grüßte vom siebten Rang. Thomas Kasparetti, der Co-Trainer der SpVgg, warnte vor der Begegnung aber vor den Hausherren: „Sie stehen zwar am Ende der Tabelle, haben aber durchaus ihre Qualitäten und die kennen wir. Wir werden dieses Spiel genauso angehen, wie jedes andere und wollen auch hier drei Punkte mit nach Unterhaching nehmen.“

Die Form spricht auch für die Wagner-Truppe. In den letzten sechs Regionalliga-Spielen siegte die SpVgg vier Mal und remisierte gegen Schweinfurt. Einzig gegen die kleinen Bayern musste man den Kürzeren ziehen. Im letzten Spiel gegen den SV Schalding stellte Haching ihre Torgefährlichkeit beim 4:0-Heimsieg erneut unter Beweis. Anders sieht es beim Gegner aus. In den letzten sechs Begegnungen konnte nicht ein Sieg erzielt werden. Einziger Trostpunkt: Neben zwei Niederlagen konnten vier Zähler aus Unentschieden gewonnen werden. Um im Abstiegskampf aber bestehen zu können, braucht es schnellstmöglichst mehr Punkte. Drei auf einen Schlag am heutigen Samstag würde die Stimmung in Rosenheim deutlich anheben.