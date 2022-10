SpVgg Hankofen-Hailing gegen SV Heimstetten im Live-Ticker: Schafft der SVH die Wende?

Kapitän Lukas Riglewski ist der verlängerte Arm von Trainer Christoph Schmitt (Mitte). © Imago Images / Sven Leifer

Schlusslicht SV Heimstetten muss am 3. Oktober beim starken Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing antreten. Wir berichten ab 14 Uhr im Live-Ticker.

15. Spieltag der Regionalliga Bayern: SpVgg Hankofen-Hailing gegen SV Heimstetten.

Tabellensituation: Die Hausherren stehen mit 19 Punkten auf Rang elf. Die Gäste haben 10 Zähler und sind Letzter.

Anpfiff der Partie im Maierhofer-Bau-Stadion ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

München - Der SV Heimstetten braucht dringend ein Erfolgserlebnis. In den letzten sechs Partien ging die Mannschaft von Christoph Schmitt jedes Mal als Verlierer vom Platz. Zuletzt am Freitag, als der Spitzenreiter die Punkte mit einem souveränen 3:0-Erfolg mit nach Würzburg nahm. Inzwischen ist der SVH mit zehn Punkten nach 14 Spielen auf den letzten Rang in der Tabelle abgerutscht.

SpVgg Hankofen-Hailing - SV Heimstetten im Live-Ticker: Gäste hoffen auf Befreiungsschlag

Am 3. Oktober nehmen Kapitän Lukas Riglewski und seine Mitspieler den nächsten Anlauf, um die Negativ-Serie zu durchbrechen. Das Team reist zum starken Aufsteiger SpVgg Hankonfen-Hailing, der sich schon neun Punkte mehr auf dem Konto und ein Vier-Punkte-Polster auf den ersten Relegationsplatz erspielt hat. Am Freitag kassierte das Team des Trainer-Duos Tobias Beck und Heribert Ketterl allerdings eine 0:4-Niederlage bei der Zweitvertretung des FC Augsburg.

Doch die Gastgeber haben sich in dieser Saison schon einigen Respekt verschafft. Anfang September setzte sich die Spielvereinigung beispielsweise mit 2:1 bei der SpVgg Unterhaching durch. Gelingt dem SV Heimstetten der erhoffte Befreiungsschlag oder schießt Hankofen-Hailing den Tabellenletzten noch tiefer in die Krise? Die Antwort gibt es aber 14 Uhr aus dem Maierhofer-Bau-Stadion. Wir berichten im Live-Ticker. (jb)