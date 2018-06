Live-Ticker: Dornach ist heiß auf den Aufstieg

Am Ende wollen sie jubeln: Dornach (Stefan Huber; vorn) trifft heute in Lohhof auf Günding.

Relegation gegen den SV Günding

von Patrik Stäbler schließen

Zwei Siege trennen den SV Dornach von der ersehnten Rückkehr in die Bezirksliga, und den ersten davon muss der Klub heute um 19 Uhr im Relegations-Halbfinale gegen den SV Günding holen – auf neutralem Platz beim SV Lohhof.

Ausgerechnet. Denn jenen Verein hat der aktuelle SVD-Coach Anton Plattner vor dreißig Jahren von der Bezirks- in die Bayernliga geführt, inklusive einer Marathon-Relegation in die Landesliga, die dem Trainer-Urgestein bis heute in Erinnerung geblieben ist.

„In unserem vierten Spiel lagen wir damals eine Viertelstunde vor Schluss 4:2 vorne. Die anderen um mich herum wollten schon den Schampus holen“, erzählt Plattner. Doch dann hätten zwei Patzer von Torwart Edi Gerl zum 4:4 geführt, ehe derselbe Keeper im Elfmeterschießen mit zwei gehaltenen Strafstößen zum Helden wurde, und die Lohhofer den Aufstieg bejubeln konnten.

Geht es nach Plattner, so darf es heute etwas weniger dramatisch werden, das Ergebnis aber soll das gleiche sein wie damals: Der Tabellenzweite der Kreisliga 3 will den Zweiten der Kreisliga 1 bezwingen und im Relegations-Finale am Sonntag den Aufstieg fix machen – dann gegen den Sieger des Duells Pasing gegen Gräfelfing. „Wir haben eine gute Rückrunde gespielt und nur ein Spiel verloren. Außerdem haben wir den Pokal gewonnen“, erinnert Plattner. „Jetzt wollen wir unser zweites Ziel erreichen: den Aufstieg.“

Dabei stehen dem Coach alle Spieler zur Verfügung – auch Maximilan Leidecker und Markus Hanusch, die zuletzt mitunter fehlten. Überdies komme Kapitän Stefan Huber nach seiner langen Verletzungspause „immer besser in Form“, sagt Plattner, der heute mit etlichen Zuschauern rechnet, auch aus Lohhof. „Ich war da ja sieben Jahre lang Trainer“, sagt der Coach. „Ich denke, da wird auch der eine oder andere neutrale Zuschauer kommen.“