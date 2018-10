Live-Ticker: Dornach-Trainer Plattner: „Haben nicht viel Luft zum Atmen“

Duell gegen Lokalrivale Grüne Haide

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach wollen am Samstag (15 Uhr) zu ihrer Heimstärke zurückfinden und sich gegen den Lokalrivalen SC Grüne Heide für die im Hinspiel erlittene Niederlage revanchieren.

Dornach/Fischerhäuser – „Wir haben nicht mehr so viel Luft zum Atmen“, sagt Dornachs Trainer Toni Plattner mit Blick auf die Tabelle. Aus den letzten vier Partien holte der Tabellen-Neunte nur drei Punkte und erzielte dabei gerade einmal zwei Treffer. Plattner: „In der Abwehr ist die Stabilität da, aber vorne spielen wir die Situationen entweder schlampig zu Ende oder sind unkonzentriert im Abschluss.“

Die Dornen wollen ihren aktuellen Abwärtstrend unbedingt stoppen, die ersten beiden Heimpleiten der Saison zuletzt gegen Schwabing (0:3) und gegen Kirchheim (1:2) schmerzten in dieser Situation besonders. Gegen Grüne Heide will die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen.

Die Heidler wiederum stehen als Drittletzter ziemlich unter Druck, haben aber mit dem 3:3 in Manching neues Selbstvertrauen getankt. „Obwohl du das Spiel eigentlich gewinnen musst, wenn du auswärts drei Tore machst“, wie Spielertrainer Thomas Bachinger betont. „Unser klares Ziel ist es, in Dornach zu gewinnen, für uns zählen in unserer Situation nur Siege.“ Das Hinspiel entschied Grüne Heide mit 3:1 für sich, zeigte dabei genau die Effektivität, die der Elf in dieser Saison oft abging.

Thomas Bachinger (Adduktorenprobleme) fällt an diesem Samstag erneut aus: Der 34-Jährige unterzieht sich in der nächsten Woche einer Kernspintomographie, „um zu schauen, ob da eventuell noch was anderes ist“.

Für den beruflich verhinderten Benjamin Dabernig könnte Bernd Häfele in die Startelf rücken. Bei den Dornen sind alle derzeit verfügbaren Akteure am Start.

Voraussichtliche

Aufstellungen



SV Dornach: Bertic – Reiter, Hanusch, Hornof, Wagatha – Partenfelder, Mrowczynski, Soheili, Finke – Carr, Goßner.

SC Grüne Heide: Stock – Holzer, Rott, Krabichler Spengler – Maier, Häfele, Wick, Hardalau – J. Glasner, Sulimani.