Live-Ticker: SV Dornach will gegen Rohrbacher punkten

Dornach will auch auswärts punkten

Dornen wollen Auswärts-Bock umstoßen

von Guido Verstegen schließen

Jetzt wollen die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach endlich auch auswärts den Bock umstoßen und am Sonntag (15 Uhr) beim punktgleichen TSV Rohrbach punkten.

Alle seine bisherigen zehn Zähler hat der Aufsteiger daheim erobert, in der Fremde hingegen gelang der Elf bis dato nur ein einziger Treffer. „Das 3:0 gegen Erding war als Antwort auf das 0:4 in Finsing einer unserer wichtigsten Siege in der letzten Zeit – die Stimmung ist gelöst, wir arbeiten gut und werden bald auch noch sicherer im Abschluss sein“, sagt Trainer Toni Plattner.

Mit neuem Selbstbewusstsein geht’s also zum TSV Rohrbach, der nach vier Spielen ohne Niederlage am Mittwoch in Manching mit 1:4 verlor. Plattner ist sicher: „Umso aufmerksamer werden die gegen uns sein.“

Maximilian Finke und Tim Irlbacher quälen sich zwar mit Bänderdehnungen herum, sollten aber bis Sonntag wieder fit sein. Daniel Wiskitenski, Noah Soheili sind aus dem Urlaub zurück und stehen wieder im Kader. René Reiter ist ins Training eingestiegen, aber am Wochenende beruflich verhindert; Maximilian Leidecker hat eine Zerrung aus dem Urlaub mitgebracht.

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic – Wagatha, Hanusch, Hornof, Merdzanic – – Partenfelder, Irlbacher, Finke, Mosig – Mrowczynski – Goßner.