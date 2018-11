Live-Ticker: Garching im Abstiegskampf angekommen

Kellerpartie gegen Sechzig Rosenheim

In den vergangenen Jahren war die Fußball-Regionalliga eng und heuer setzt sie noch einen obendrauf. Nach der Vorrunde liegen die letzten acht Mannschaften der Liga zwei mickrige Pünktchen auseinander und der VfR Garching ist spätestens seit dieser Woche mittendrin im Abstiegskampf.

Garching– Und das Auftaktspiel der Rückrunde gegen den TSV 1860 Rosenheim (Samstag, 14 Uhr) hat da schon den Charakter des Sechs-Punkte-Matches.

Von dem hinteren Feld der Regionalliga haben drei Mannschaften 16 Punkte und fünf 18. Diesem Quintett gehören auch Garching und Rosenheim an. Der VfR hat vor der Winterpause noch drei ultrawichtige Heimspiele, weil es nach diesem Samstag zu Hause noch gegen die beiden 16-Pünkter Heimstetten und Greuther Fürth II geht. Trainer Daniel Weber erörtert die Lage ganz nüchtern: „Herausforderung stellen. Herausforderung annehmen. Fertig.“

In der vergangenen Woche hinterfragte er bei Videoanalysen seine Mannschaft und kam zu einer geteilten Meinung: „Bei unseren vielen Unentschieden der letzten Wochen war nicht alles negativ, aber eben auch nicht alles positiv.“ Derzeit fehlt es immer wieder bei Kleinigkeiten, „die vor allem etwas mit Selbstbewusstsein und Erfahrung zu tun“ haben. Als Beispiel führte er an, dass vergangene Woche beim späten 1:2 (89.) gegen Buchbach Lirim Kelmendi seinen Gegenspieler Sammy Ammari an der Wade traf und der dann erst das Tor machen konnte. Der Coach macht aber auch deutlich, dass die finanziell limitierten Garchinger nicht grenzenlos Möglichkeiten haben: „Wir können unsere Spielweise nicht grundlegend ändern.“ Vielmehr gelte es, sich an kleinen Erfolgserlebnissen wieder aufzurichten, „denn wir machen nicht die großen Dinge falsch“, sagt Weber.

Hier haben die Rosenheimer einen Vorteil beim emotionalen Momentum. Nach ein paar Wochen am Tabellenende haben sie zuletzt zweimal auswärts ohne Gegentor gewonnen in Illertissen (2:0) und in Bayreuth (1:0). Weber hat bei der Videoanalyse aber auch gesehen, dass die Kicker in Bayreuth eine gehörige Portion Glück hatten. „Auch da sind Spieler dabei, die viele Fehler machen“, sagt Weber. Auf der anderen Seite hat der Tabellennachbar etliche kopfballstarke Akteure, auf die Garching reagieren muss. Dieses Argument spricht dafür, die Dreierkette mit drei Innenverteidigern beizubehalten. Hier setzt Weber auf den nächsten Schritt bei dem 21 Jahre jungen Sebastian Koch: „In Augsburg hat er ein sehr gutes Spiel gemacht und gegen Buchbach ein wechselhaftes. Er muss jetzt Konstanz in seine Leistungen bringen.“

Engl – Koch, Pflügler, Walter – Kelmendi, Tugbay, M. Niebauer (Suck), Genkinger, D. Niebauer – Staudigl, Tunc.