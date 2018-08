Live-Ticker: Garching will die kleinen Bayern ärgern

Sulmer muss wegen Sperre passen

von Nico Bauer schließen

Sechs Spiele, sechs Siege, 15:2 Tore. Die Bilanz des FC Bayern II ist eine Kampfansage an die Regionalliga. Der VfR Garching schickt sich am Sonntag um 14 Uhr im Garmin-Stadion am See als nächster an, dem Klassenprimus ein Bein zu stellen.

Garching – Die zweite Mannschaft des FC Bayern hat diverse Traditionen im Team: etwa eine hohe Kaderfluktuation, zumeist sehr junge Spieler und jedes Jahr einen neuen Trainer. Der neue Coach Holger Seitz kommt aus dem eigenen Nachwuchs und hat zusammen mit dem ehemaligen Unterföhringer Trainer Dirk Teschke einiges verändert. Die kleinen Bayern stehen nicht mehr für wildes Spektakel, sondern für Fußball mit Köpfchen. „Sie kommen auch einmal mit einer Standardsituation oder einem Elfmeter zum Tor“, sagt der Garchinger Trainer Daniel Weber. Dank einer starken Defensive reichen ihnen ein bis zwei Tore zum Sieg. Ex-Profi Nicolas Feldhahn ist hinten der Chef und hat um sich herum viele Talente, deren Weg in die Bundesligen logisch erscheint. „Wir spielen gegen den Tabellenführer und Favoriten auf die Meisterschaft“, legt sich Daniel Weber fest.

Für den Garchinger Trainer ist das Sonntagsspiel auch deshalb besonders, weil er mit seinem Trainer-Gegenüber Holger Seitz einst in Fürstenfeldbruck in der Bayernliga spielte. „Wir waren da nicht unerfolgreich und der Kontakt ist nie abgerissen“, sagt der Garchinger Coach. Er freut sich auf das Wiedersehen und das erste Trainerduell der ehemaligen Kameraden.

Bei Daniel Weber bedeutet das auch, dass er sich für das Highlight vor einer erwarteten Großkulisse um die 1000 Zuschauer im Seestadion einiges überlegen wird. Der Garchinger Trainer hat verschiedene Systeme im Kopf und damit auch ein Spiel, „in dem wir die Bayern so lange wie möglich ärgern wollen“. Da passt es gut, dass Abwehrchef Florian Pflügler wieder dabei ist. Eine Option Webers im Sturm ist Elias Kollmann (19), der in den Jugendmannschaften des FC Bayern nicht dran gekommen ist. Daniel Weber warnt aber, dass der junge Mann seine Emotionen kanalisieren muss: „Er wird auf das Spiel brennen, aber das kann auch schnell nach hinten losgehen.“ Das warnende Beispiel ist Neuzugang Tim Sulmer, der in Eichstätt 18 Minuten nach seiner Einwechslung mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde. Das verpatzte Debüt hat nun auch die Folge, dass der Stürmer gegen Bayern gesperrt zusehen muss.

Voraussichtliche Aufstellung:Engl – Kelmendi, Pflügler, Walter, Genkinger – M. Niebauer, Suck, Tugbay – D. Niebauer, Zimmerschied (Staudigl) – Kollmann.