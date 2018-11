Live-Ticker: „Wie eine Schallplatte mit Sprung“ - Heimstetten von Negativ-Serie belastet

Heimspiel gegen Bayreuth

Christoph Schmitt vom SV Heimstetten ist mit seinen 33 Jahren noch ein sehr junger Trainer – aber alt genug, dass er das Kulturgut Schallplatte und deren Tücken kennt.

Heimstetten – Denn wenn sich mal ein allzu tiefer Kratzer ins Vinyl gräbt, kommt es mitunter vor, dass ein und derselbe Part in Dauerschleife gespielt wird. Und ganz ähnlich fühlt sich Schmitt seit einigen Wochen, wenn er zu seinen Regionalligakickern spricht.

„Klar ist es ein wenig wie eine Schallplatte mit Sprung“, sagt der Coach, dessen Elf vor dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen die SpVgg Bayreuth seit zwölf Partien sieglos ist. „Wir versuchen immer, positive Dinge aus den Spielen und den Trainingseinheiten zu ziehen und diese der Mannschaft mitzugeben“, sagt Schmitt. „Es geht darum Mut zuzusprechen und für eine positive Grundstimmung zu sorgen.“ Wobei er auch einräumt: „Natürlich zehrt es an uns, wenn wir Woche für Woche ähnliche Spiele erleben.“

Das Hauptproblem des SVH ist hinlänglich bekannt: In 18 Partien hat der Tabellenletzte 38 Tore kassiert – mehr als jeder andere Regionalligist. Vor allem, wenn der Gegner dem Aufsteiger weite Teile des Platzes und den Ball überlässt, tun sich die Heimstettner oft schwer, das Spiel zu machen. „Ich denke, dass sich Mannschaften, die defensiv kompakt stehen, in dieser Liga grundsätzlich leichter tun“, sagt Schmitt. Jedoch brauche es hierfür die entsprechenden Spieler, ergänzt der Coach – wohl wissend, dass seine Elf bereits in der Vorsaison vornehmlich im Angriff glänzte.

In der Regionalliga treffe man derweil nicht nur auf stärkere Abwehrreihen, sondern auch die eigenen Fehler würden deutlich härter bestraft, sagt Schmitt. „Wir tun uns extrem schwer und stoßen absolut an unsere Grenzen, aber das ist auch normal für den Verein. Diese Liga ist für den SV Heimstetten eigentlich zu hoch – auch von den Strukturen und vom Finanziellen her.“ Nichtsdestotrotz habe sein Team bereits bewiesen, dass es mithalten kann – etwa im ersten Duell in Bayreuth, das der SVH mit 1:0 gewann. Zumindest in diesem Punkt hätte Schmitt also nichts dagegen, wenn die Schallplatte am Samstag zurückspringen würde und er erneut einen Sieg bejubeln könnte.

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Wellmann, Beierkuhnlein, Günzel, Hintermaier, Regal, Sabbagh, Hannemann, Schels, Riglewski, Akkurt.