Live-Ticker: Schleißheims Grujicic vor Duell mit Niederroth optimistisch

Fußball – Relegation zur Kreisliga

180 Minuten ist der FC Phönix Schleißheim von der Kreisliga entfernt. In der Relegation geht es heute (19 Uhr) beim SV Niederroth darum, eine gute Basis zu schaffen für das entscheidende Rückspiel am Sonntag (14.30 Uhr) in Oberschleißheim.

Mit dem 1:1 in Milbertshofen haben die Schleißheimer am Sonntag den direkten Aufstieg als Meister verpasst, aber das ist mittlerweile abgehakt. „Da waren wir kurzzeitig enttäuscht“, sagt Trainer Christian Grujicic, aber er betont die starke Rückrunde seines Teams. Die Phönixe haben dort fünf Punkte Rückstand zu Harthof und drei zum späteren Meister Fasanerie-Nord aufgeholt: „Die anderen haben eine konstante Rückrunde gespielt und wir waren noch konstanter.“ Und Grujicic hat ein gutes Gefühl beim Blick auf die beiden Entscheidungsspiele binnen vier Tagen: „Wir freuen uns mehr auf die Relegationsspiele, als dass wir nervös sind.“

Der 30-jährige Grujicic kann mit seiner Erfahrung aus den Regionalligaspielen für die SpVgg Unterhaching, Wormatia Worms, Stuttgarter Kickers und Waldhof Mannheim der Mannschaft sicher auch weiterhelfen. „Natürlich juckt es in meinen Füßen“, sagt der Trainer, der sich zuletzt in Milbertshofen vier Minuten vor dem Ende eingewechselt hatte. In Niederroth wird er aber erst einmal das eingespielte Team auf das Feld stellen, sich seine eigene Einwechselung aber offenlassen.

Gegner Niederroth hat mit der Relegation eine neue Chance auf den Klassenerhalt geschenkt bekommen. Er entging dem direkten Abstieg mit einem 4:1-Sieg gegen Waldeck und profitierte von der 2:3-Niederlage des FC Unterföhring II bei der FT Gern. Christian Grujicic weiß nicht allzu viel über seinen Kontrahenten, sieht das aber nicht allzu besorgt. „Wir wollen uns auf uns konzentrieren“, sagt der Trainer. Dazu passt auch die Kampfansage der Schleißheimer, nicht taktisch zu denken: „Wir wollen das Spiel in Niederroth und das am Sonntag zu Hause gewinnen.“