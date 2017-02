Lizenz für 3. Liga: Schwabl kämpft

Haching-Präsident optimistisch

SpVgg Unterhaching - Bei der Mitgliederversammlung der SpVgg Unterhaching vor gut neun Monaten flogen die Fetzen, die Opposition probte den Aufstand. Inzwischen haben sich die Wogen geglättet, sicher auch geschuldet dem hervorragenden Abschneiden der Mannschaft in der Regionalliga.

„Diesmal wird es bestimmt langweiliger“, meinte Präsident Manfred Schwabl, zu Beginn i der Versammlung am Donnerstagabend (ohne Neuwahlen).

Die 109 anwesenden Mitglieder lauschten dann auch voller Freude den vielen positiven Berichten des Präsidiums. Nur die Zahlen des Schatzmeisters sorgten für großes Staunen. So schiebt der Regionalligist immer noch 1,9 Millionen Euro Schulden vor sich her. „In der laufenden Saison ist keine Änderung zu erwarten, eine Konsolidierung wäre nur in der 2. Liga möglich“, meinte Dr. Dirk Matten. Zumindest die 3. Liga ist für den souveränen Tabellenführer in Reichweite – und für dieses Ziel will Präsident Schwabl kämpfen: „Wir werden beim DFB die Lizenz beantragen und auch alle Bedingungen erfüllen.“

Auch Trainer Claus Schromm sorgte für beste Stimmung: „Bei 19 Punkten Vorsprung lassen wir uns die Meisterschaft sicher nicht mehr nehmen, es ist zwar nicht Weihnachten, aber der Aufstieg in die dritte Liga ist unser großer Wunsch“.

Text: Klaus Kirschner

Quelle: fussball-vorort.de