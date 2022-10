LL Südost: Ampfinger Höhenflug — Pullach desaströs — ASV in Liga angekommen

Teilen

Rainer Elfinger und der TSV Ampfing reiten derzeit auf der Erfolgswelle. © IMAGO/Sven Leifer

In der Landesliga Südost klingeln beim TSV Grünwald zunehmend die Alarmglocken. Das Team von Trainer Florian de Prato blieb zum siebten Mal in Serie sieglos und zeigte auch beim 0:4 in Traunstein eine ganz schwache Leistung.

München – Der frühere Hachinger Profi Thomas Steinherr (8.) sorgte für die schnelle Führung der Gastgeber, Grünwald erholte sich nicht von dem Schock – auch fünf Auswechslungen sorgten nicht für den Umschwung. Der Landesliga-Dauerbrenner Grünwald ist jetzt sogar auf einen Abstiegsrang abgestürzt.

Dagegen überrascht der TSV Ampfing, zuletzt immer im zähen Ringen um den Liga-Erhalt, mit einem Höhenflug. Das Team von Trainer Rainer Elfinger, der bereits bei vielen oberbayerischen Clubs als erfahrener Übungsleiter für Furore gesorgt hat, siegte mit 3:0 in Wasserburg, wobei Irfan Selimovic (2.), Daniel Toma (34.) und Valentino Gavric (56.) für die Tore sorgten.

Tabellenführer bleibt allerdings die SpVgg Landshut nach dem 1:0-Auswärtssieg beim TSV Brunnthal. Beim Schlusslicht sah auch noch Torhüter Maximilian Geisbauer (wegen eine Notbremse) in der Nachspielzeit die Rote Karte. Die Angst des Bayernliga-Absteigers SV Pullach, noch weiter durchgereicht zu werden, nimmt wieder zu. So zeigte die Mannschaft des neuen Trainers Fabian Lamotte beim 0:6 gegen den Kirchheimer SC eine desaströse Leistung. Die Gäste konnten sich nach Belieben austoben und bleiben der Spitzengruppe aus den Fersen. Aktive Teilnehmer an dem Schützenfest waren Peter Schmöller (32. und 43.), der Ex-Löwe Korbinian Vollmann (60.),Kerim Özdemir (67.) und Thomas Branco de Brito (80. und 84.).

Seit dem Trainerwechsel – Daniel Dittmann löste Martin Grelics ab – hagelt es beim TuS Geretsried nur noch Niederlagen. Die Abstiegsgefahr steigt durch die 1:4-Pleite in Eggenfelden bedrohlich an. Der „Ehrentreffer“ von Fabijan Podunavac (54.) war da nur ein schwacher Trost für den TuS nach der sportlichen Talfahrt.

Auch Eintracht Karlsfeld ist von der Form der Vorsaison meilenweit entfernt. Dies zeigte sich bei der 0:1-Niederlage beim VfB Forstinning. Den Matchball für den kampfstarken Neuling verwandelte Nico Weismar nach einer Stunde.

Eintracht Freising verliert immer mehr an Boden und musste sich gegen einen Neuling geschlagen geben. Der ASV Dachau feierte den 3:2-Auswärtssieg und ist nach schwachem Saison-Start mittlerweile in der höheren Spielklasse „gut angekommen“. Die Gäste führten durch die Treffer von Tim Büchner (21.), Yazid Ouro-Akpo Adjai (40.) und Andreas Roth (57.) bereits mit 3:0, die Freisinger Aufholjagd führte nur noch zur Resultatsverbesserung durch Selim Magarete (62.) und Felix Fischer (65.).

Den zweiten Sieg in Serie feierte der FC Unterföhring, nachdem Trainer Zlatan Simikic sogar mit Rücktritt gedroht hatte. Der frühere Regionalligist gewann mit 2:0 in Holzkirchen, für die Treffer sorgten Bastian Fischer (54.) und Imran Sahingöz (86.).