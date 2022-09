LL Südost: Grünwald und Brunnthal im freien Fall - Schwaig feiert Schützenfest

Karlsfeld mit zwei roten Karten

Von Klaus Kirschner schließen

In der Landesliga Südost hatte der Unterföhringer Trainer Zlatan Simikic, nach zuletzt schwachen Leistungen seines Teams, den Rücktritt angeboten.

München – Die Verantwortlichen lehnten ab und beim Auswärtsspiel gegen die SC Chiemgau Traunstein zeigte der Ex-Regionalligist eine ordentliche Partie.

Dabei führten die Gäste sogar bis in die Schlussphase: Nils Ehret hatte für Unterföhring nach 21 Minuten das 0:1 erzielt. Erst in der 80. Minute gelang Jakob Warweg der 1:1-Ausgleich für Traunstein.

Der SV Bruckmühl hatte zuletzt mit einer Siegesserie für Aufsehen gesorgt. Im Duell mit dem Aufsteiger ASV Dachau musste sich das Team von Trainer Mike Probst aber mit einem Remis begnügen. Beim 1:1 fielen die Treffer erst in der langen Nachspielzeit: Zuerst jubelten das Gastgeber aus dem Landkreis Rosenheim über die Führung von Sebastian Marx, doch im Gegenzug sorgte Mario Stanic für den Punktgewinn der Dachauer.

Im Kellerduell holte sich die TSV Brunnthal den zweiten Saisonsieg gegen den TuS Geretsried mit dem neuen erst 22-jährigem Cheftrainer Daniel Dittmann. Dabei zeichnete sich der zweifache Torschütze Jakob Klaß (8. und 62.) besonders aus. Für die Geretsrieder, die sich in einer Abwärtsspirale befinden, sorgte Sebastian Schrill für den zwischenzeitlichen Ausgleich (25.).

Ebenfalls im freien Fall befindet sich der TSV Grünwald. Das Team von Trainer Florian de Prato ist mit der 1:3-Heimpleite gegen den SV Pullach in eine ernsthafte Krise geraten. Der Bayernliga-Absteiger hat dagegen sich mit drei Siegen in Serie einen Puffer zu den Abstiegsplätzen geschaffen. Die Gäste gingen nach zwölf Minuten in Führung, denn dem Grünwalder David Wörns unterlief ein Eigentor. Der ehemalige Grünwalder Maxi Stapf (43. und 62.) brachte Pullach endgültig auf die Siegesstraße.

Die Sportfreunde aus Schwaig ließen es in Wasserburg so richtig krachen. Mit einem furiosen 6:3-Schützenfest kehrten die Gäste in den Landkreis Erding zurück. Für die Treffer der Schwaiger sorgten Spielertrainer Benjamin Held (17.), Tobias Bartl (35.), Raffael Ascher (37.), Simon Georgakos (49.), Lucas Hones (66.) und Vincent Sommer (72.).

Der SC Eintracht Freising bleibt dank eines 1:0 Last-Minute-Sieges gegen Eintracht Karlsfeld in der Spitzengruppe. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit verwandelte Florian Schmuckermeier (per Elfmeter) den Matchball. Karlsfeld haderte mit dem Unparteiischen, schwächte sich allerdings auch durch zwei rote Karten für Ivan Ivanovic (67.) und Fitim Raqi (93.).

Letzte Saison musste um den Klassenerhalt gezittert werden, aktuell spielt der Kirchheimer SC eine starke Runde. Dies bewies die Mannschaft von Trainer Steven Toy beim 2:1-Auswärtssieg in Eggenfelden. Für den nunmehr Tabellenvierten trafen Andrii Hert (8.) und Alessandro Cazorla (70.).

Damit hatten selbst die größten Optimisten im Lager des TSV Ampfing nicht gerechnet. Das Team aus dem Landkreis Mühldorf München siegte mit 2:1 bei der SpVgg Landshut und übernahm punktgleich mit Sonthofen die Tabellenführung. Die Tore erzielten Miko Opara (11.) und Valentino Gavric (76.)