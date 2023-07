Löwen, Gladbach und Stuttgart im Sportpark

Von: Patrik Stäbler

Kommt mit dem VfB Stuttgart in den Heimstettner Sportpark: Sebastian Hoeneß. © afp

Nach dem Fußballfest ist vor dem Fußballfest im Heimstettner Sportpark. Denn nur eine Woche, nachdem der SVH dort den Kirchheimer SC vor 1400 Zuschauern zum ersten Ortsderby seit Jahrzehnten empfangen hat, werden am Samstag sogar noch mehr Besucher erwartet. Anlass hierfür ist ein hochkarätiges Vorbereitungsturnier, bei dem neben dem TSV 1860 München auch die Erstligisten aus Stuttgart und Mönchengladbach antreten.

Heimstetten – „Für uns als Verein ist das eine tolle Sache“, freut sich SVH-Abteilungsleiter Michael Matejka. Er pflegt seit Jahren gute Kontakte zu einer Agentur, die dem Club bereits etliche internationale Testspiele und prominent besetzte Vorbereitungsturniere auf der Anlage vermittelt hat. Unter anderem traten 2019 die Löwen, der FC Augsburg, Greuther Fürth und Mönchengladbach beim Schauinsland-Cup in Heimstetten an.

Nun geben sich also erneut zwei Bundesligisten und der drittklassige TSV 1860 die Ehre, die ab 15 Uhr im Modus Jeder-gegen-Jeden antreten - in Spielen mit zwei Halbzeiten à 30 Minuten. Sämtliche Tickets seien bereits ausverkauft, sagt Matejka. Er rechnet vor allem mit vielen Gladbach-Fans, die ihre Mannschaft in Heimstetten unterstützen werden.

Derweil kann sich der SVH auf einen Teil der Zuschauereinnahmen freuen, wenngleich dieser laut dem Abteilungsleiter nur „gering“ ist. Eine wichtigere Einnahmequelle seien der Kioskverkauf und das Catering für die Teams in der vereinseigenen Stadiongaststätte, die am Samstag für die Öffentlichkeit geschlossen bleibt. „Mit solchen Turnieren stemmen wir einen Teil unserer Grundfinanzierung“, sagt Matejka.

Einlass im Sportpark ist ab 13 Uhr. Den sportlichen Auftakt machen um 15 Uhr Borussia Mönchengladbach und die Löwen, ehe um 16.15 Uhr das Duell der beiden Bundesligisten folgt. Zum Abschluss bekommen es die Sechziger, die nur eine Woche später in die neue Drittligasaison starten, um 17.30 Uhr mit dem VfB Stuttgart zu tun. Der TV-Sender Sky Sport News überträgt alle Partien im Fernsehen sowie im Livestream auf skysport.de. (PATRIK STÄBLER)