SV Lohhof schmerzen Abgänge: Vier gehen, zwei kommen

Lohhof – Seit einer Woche sind die Fußballer des SV Lohhof wieder im Training – mit zwei Neuen an Bord, aber ohne ein Quartett, das bis dato fest zum Kader gehörte.

Diese vier hätten allesamt berufsbedingt angekündigt, ab sofort kaum bis gar nicht mehr zur Verfügung zu stehen, berichtet Manuel von Klaudy, Trainer des Bezirksligisten. „Da zeigt sich wieder mal, wie wichtig es ist, dass wir über so einen großen Kader verfügen.“ Dennoch schmerzen vor allem die Abgänge der zentralen Mittelfeldspieler Dennis Hübner und Felix Freiberger. Zudem fehlen künftig auch Abwehrmann Florian Tauser sowie der 22-jährige Moritz Plum, der diese Saison freilich erst einmal eingesetzt wurde. Diesen Quasi-Abgängen stehen zwei Neuzugänge gegenüber: In dem 21-jährigen Ahmet Yüksel ist ein Mittelfeldspieler gekommen, der zuletzt beim Landesligisten Eching „aus verschiedenen Gründen kaum mehr gespielt hat“, sagt von Klaudy. Zudem läuft der 19-jährige André Gasteiger künftig für den SVL auf.

Die Spielberechtigung für den Südtiroler, der auf der Außenbahn oder im Sturm eingeplant ist, soll dieser Tage in Lohhof eintreffen. „Beide haben bislang einen guten Eindruck gemacht“, sagt von Klaudy. „Das sind sehr junge, sehr talentierte Spieler.“ Für die Neuen und ihr Team steht am Sonntag das erste Testspiel an, um 14.30 Uhr beim Ost-Bezirksligisten TSV Ottobrunn. Am folgenden Wochenende richten die Lohhofer ihr „Kick & Dance“-Hallenturnier aus, sodass es mit den Vorbereitungspartien erst danach weitergeht. Dann warten je zwei Landesligisten (Karlsfeld und Eching, 18./19.2), zwei Bezirksligisten (Dorfen und Herakles, 25./26.2.) und zwei Kreisligisten (Neufahrn und Untermenzing, 4./5.3.), ehe am 12. März das erste Ligaspiel ansteht. Zum Jahresauftakt reist der abstiegsbedrohte SVL zum Schlusslicht Sandersdorf, wo ein Pflichtsieg fest eingeplant ist.

Text: Patrik Stäbler

Quelle: fussball-vorort.de