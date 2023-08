Loistl blickt nach vorn

Von: Umberto Savignano

Pullachs erste Saisonniederlage ist abgehakt.

Pullach – Vinzenz Loistl redet nicht drum rum: Die erste Saisonniederlage sei „schwer zu verdauen“ gewesen. Vor allem, dass sein SV Pullach den entscheidenden Gegentreffer beim 1:2 im heimischen Isartal-Duell gegen den TSV Grünwald in der Nachspielzeit trotz Überzahl hinnehmen musste, wurmte den Trainer. Andererseits heißt es für Loistl: „Abhaken!“ Denn die nächste schwere Aufgabe steht für die immer noch auf Platz fünf liegenden Raben heute (19 Uhr) beim VfB Hallbergmoos an.

Und dem Bayernligaabsteiger bringt der 32-Jährige einigen Respekt entgegen: „Ich halte viel von Hallbergmoos, habe sie ein paar Mal gesehen, so auch zum Auftakt in Schwaig. Das ist eine Mannschaft, die über das Spielerische kommt.“ Im Klassement hängt der VfB als Neunter mit zwei Siegen, drei Remis und zwei Niederlagen zwar im Mittelfeld fest, doch das Auftaktprogramm war auch äußerst anspruchsvoll. Es ging unter anderem gegen vermeintliche Favoriten wie Ampfing (2:3), Wasserburg (0:0) und Traunstein (2:2) sowie den derzeit Zweiten Schwaig (1:2) und den Dritten Unterföhring. Da gewann man 3:0, gegen Bruckmühl gar 6:1. Für Loistl ist jedenfalls klar: „Das Tabellenbild gibt nicht die wahre Stärke von Hallbergmoos wieder. Es ist eine richtig gute Mannschaft, die oben dranbleiben wird.“

Dafür sorge auch die Arbeit des Sportlichen Leiters Anselm Küchle, eines ehemaligen VfB-Spielers: „Er hat einen klaren Plan“, so Loistls Eindruck. Für die Strategie auf dem Spielfeld ist wiederum Moritz Sassmann zuständig, dem der SVP-Coach „enorme Qualität“ bescheinigt. Die darf auch Torwart David Hundertmark, der schon beim FC Deisenhofen zwischen den Pfosten stand, für sich beanspruchen.

Trotz der Derbyniederlage ist Loistl optimistisch: „Wir sind noch kein fertiges Team, müssen noch zusammenwachsen. Es ist ein Auf und Ab. Die Jungs sind durch die Niederlage aber eher motiviert, sie haben sehr, sehr gut trainiert.“ Positiv verbucht er auch die gegen Grünwald erneut gelungene Variante auf der rechten Seite: Kevin Nsimba übernahm den offensiven Part, erzielte prompt das SVP-Tor, Offensivmann Nasrullah Mirza verteidigte hingegen. „Das war eine Entdeckung im Training. Mirza macht das gut, hat das auch schon beim 5:0 in Eggenfelden gespielt“, lobt Loistl, der flexible Spieler angesichts einiger Ausfälle aus der Derby-Startelf brauchen kann: Ruben Möller muss wegen einer Entzündung unter der Kniescheibe mindestens einen Monat passen, Josef Burghard arbeitet am Wochenende, Mark Zettl und Keita Kawai sind aus gesundheitlichen Gründen noch fraglich. Mit Bernard Mwarome (Schulter) und Elian Schmitt (Rücken) kehren aber auch zwei Spieler nach längerer Verletzungspause wieder in den Kader zurück. um

SV Pullach: Dressel - Mirza, Belachew, Radau, Marseiler, Nsimba, Horndasch, Mwarome, Nguyen, Diep, Stapf